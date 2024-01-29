女演員歐陽靖的母親是資深女星譚艾珍，歐陽靖曾當過模特兒，還和導演侯孝賢合作電影《最好的時光》，她設計的造型入圍了金馬獎最佳造型設計獎項，近年歐陽靖重心放在家庭上，不料她卻突然求助網友們，還發布「不自S聲明」，讓許多人嚇一跳。

歐陽靖29日在社群發文表示30歲以前的原則是「要戰到底才會贏！」，40歲之後她認為「輸了也沒關係啊⋯」，過去她遠嫁日本，後來與前夫的離婚圓滿落幕，有了經驗後她熱血地想幫想離婚的女性，一位有幾面之緣的朋友私訊她透露想離婚，因丈夫情緒勒索感到痛苦不堪，於是歐陽靖和對方傳授如何蒐證。後來某日歐陽靖發現被對方封鎖，詢問共同友人才知道女方和丈夫吵架後討拍，夫妻和好後丈夫不準女方和朋友來往，丈夫甚至公開發文：「歐陽靖會破壞別人夫妻感情」。

歐陽靖去查證後發現男方寫得很酸，批評歐陽靖的不幸是罪有應得，批評她是假人設，最後詛咒她翻車，歐陽靖猜測：「不知道她是否被丈夫威脅交出對話紀錄？還是她老公偷看她手機？又或者是她為了求和出賣朋友？」。

對此她發布「不自S（殺）聲明」，表示女方丈夫是一個佔有慾極強的人，「非常處心積慮地想要傷害曾對他妻子『勸離』的人，這也是為什麼我想發這篇文章寫出事情原委。據說她的丈夫曾放話買網軍來檢舉我的粉專，讓我斷了唯一的生路，如果哪天這件事情真的發生了，再麻煩大家幫我請願。」

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