台中捷運藍線規畫從台中港沿台灣大道行駛，經台中火車站後終點站為東區帝國糖廠，該案近年來因路線、經費等問題引發諸多爭議，行政院29日宣布核定藍線綜合規畫。（台中市府提供）

在選前、選後都引發諸多爭議的台中捷運藍線傳出好消息，行政院29日宣布核定藍線綜合規畫、台鐵海線雙軌化可行性研究，台中市長盧秀燕感謝中央，強調將全力推動藍線工程。立法院副院長蔡其昌表示樂觀其成，也呼籲市府盡速完成補正事項；國民黨立委江啟臣則說，行政院花了9個月才核定實在太慢。

中捷藍線規畫從台中港沿台灣大道、經台中火車站抵達東區帝國糖廠，總經費1614.14億元，因路線、經費等問題遲未獲行政院核定，今年選舉前還引發爭論，盧秀燕更在2023年底、今年初兩度呼籲中央盼給台中市新年禮物，現在傳出好消息，她感謝中央正面回應台中市民需求，表示市府將積極展開各項接續作業。

捷運藍線預計核定後10年完工通車，盧秀燕指出，藍線綜合規畫獲核定將奠定中部地區捷運路重大里程碑，市府會盡速作業，讓台中市第2條捷運早日開工、完工通車。

「台中市府準備好了！」交通局長葉昭甫表示，市府在綜合規畫審查期間同步辦理基本設計作業，目前基本設計進入期末階段，將配合行政院、交通部提出的建議做調整後，提報行政院公共工程委員會審議，並接續後續細部設計及施工作業。

蔡其昌及民進黨立委何欣純都表示樂見行政院核定捷運藍線，蔡更說，這是自己長期在中央發聲、爭取的重大建設，但推動過程中包括圖利爭議、路線更改等專業問題，呼籲市府應說明、解決問題，並盡速完成應補正事項，才能盡快動工。

江啟臣表示，藍線及台鐵海線雙軌化能獲核定是好事，感謝行政院終於聽見台中人的心聲，但挑在選後才公布，且行政院花了9個月才核定通過時在進度緩慢，呼籲中央對去年7月送審的中橫復建審查案也能加速核定。

國民黨新科立委羅廷瑋今晚在臉書報喜，並指29日下午才發採通、明天要開記者會，晚間就接到核定的消息。民進黨議員張家銨對此駁斥說，行政院核定了，竟還有人要放馬後炮，根本是知道已經要核定才搶收割。