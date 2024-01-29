近期有民眾發現，交通部高速公路局竟陸續在國道服務區移除樹木，設置光電板。國民黨立委楊瓊瓔直批，各公、民機構為了取得設置綠能的場域，幾乎已無所不用其極的地步。很多地方都有「砍（移）樹種電」的情形，簡直走火入魔了。藍營立委洪孟楷質疑，大量鋪設光電板可能未受其利先受其害。光電板大量集中造成地區溫度升高，有些地方更上升至43度，還沒享受到綠能帶來的好處時，已經要面對高溫帶來的衝擊。

「砍樹種電、殺雞取卵來拚綠能？錯誤的能源政策帶來的後果比我們想得更嚴重！」洪孟楷今(29日)在臉書發文痛批，中南部鋪設的光電板面積快速增加，現在更傳出連高公局都在砍樹種光電，不少民眾驚覺「樹怎麼全不見了？這個國家真的瘋了！」生態團體也砲轟「這還是綠能嗎？」民進黨說是用閒置空間拿來發電，但本該是樹木的生長空間，砍樹種電豈不本末倒置？

洪孟楷直言，不敢承認因錯誤的能源政策導致的脆弱電網，就是總體電量不足，才要拚命地找地方種電，分散跳電、缺電的風險，但為何會演變成這樣？就是錯誤的能源政策。砍樹種電，原本的地本該是樹木的生長空間不是嗎？過去民進黨在野時，大巨蛋旁的樹木要移植，馬上一堆側翼團體跳出來批評，「那現在呢？實在很不想這樣類比，但民進黨現在做的事就是在打臉以前的自己不是嗎？」

洪孟楷質疑，大量鋪設光電板，很可能未受其利先受其害。這幾年不斷有新聞報導光電板大量集中造成地區溫度升高，有些地方更上升至43度，換言之在我們還沒享受到綠能帶來的好處時，已經要面對高溫帶來的衝擊。錯誤的能源政策帶來的後果是全民來扛！民進黨負責得了嗎？