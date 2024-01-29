1架有著「末日飛機」之稱美國海軍E-6B空中指揮機，最近引起了人們的注意，它的白色塗層斑駁不堪，露出米黃色底漆，被動力-戰區(The Drive-The Warzone)網站戲稱「似乎已經歷世界末日」。

這架序號164387的E-6B的機身、尾部大部分區域都已經缺少了原本的白色漆，戰區的記者打電話給美國海軍航空系統司令部 (NAVAIR)，得到的說法是：「那架E-6B的塗漆，沒有黏附在底漆上，感謝你們告知，我們正在調查原因，並尋求適當的解決方案。」

對方補充說：「這架飛機仍然可以安全的執行任務，也能繼續支援所有分配到工作。」

正常的E-6B外表，塗覆了雪白的抗輻射塗料。(圖/northropgrumman)

這架飛機的白色塗層應該是抗輻射與強電磁波的功能，據悉應用了大量的鈦化合物，為何出現剝落，目前還沒有答案。

不過，在過去幾年，美國海軍的好幾艘軍艦，因長時間海上部署，造成艦身積鹽與生鏽，引發不小的關注。一種看法認為，這顯示美國海軍預算的困窘，從歐巴馬時期就出現維護預算不足的情況，使得原本的例行養護工作，選擇能省就省，因此原本對軍艦除鹽、防鏽、補漆，變成久久才一次。

E-6B可能也遇到類似的情況，既然目前國際上還沒有明顯的核武衝突危機，那麼E-6B表面的抗輻射白漆，也就不那麼重要了，尤其特殊塗料的成本，一定是普通塗料的好幾倍。

E-6是以波音 707 客機為基礎，加上各種機密通訊設備的核戰通訊機，這些飛機的通訊器材主要是提供了關鍵的中繼節點，如果需要，最高指揮者也可以從過這些節點，傳達「實施核打擊」的命令，也稱為緊急行動指令（EAM）。

E-6B 擁有大量專業的通訊設備，以支援這項罕見的任務，比如釋放8公里長的長波拖曳天線，才能直接與水下的俄亥俄級彈道飛彈戰略潛艦進行通信。它也能在飛行時，指揮義勇兵3型洲際彈道飛彈的發射井。

E-6的操作成本偏高，因此美國海軍正在尋找後續機種，可能會以通用運輸機C-130J-30 「超級力士」(SuperHercules)擔任載台，安裝重要的通訊設備以取代 E-6B 機隊。