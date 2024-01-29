馬來西亞不法組織也向日本看齊，以低成本製作進軍AV界，許多年輕女子為賺外快，甚至有女子對丈夫「那方面」感到失望，甘願下海成為「女優」！

根據外媒報導，大馬不法組織已開始模仿日本成人視頻（JAV）的市場模式，不再侷限於販售色情光碟，而是招攬性工作者或自由業者，拍攝約10分鐘的視頻，在社交媒體及暗網販賣。

報導指出，在沒有製作人員、工作室、及設備的情況下，不法組織僅憑智慧型手機就可完成製作，並在社群媒體釋出短影片版本，透過帳號私聊，以最低售價35令吉（約台幣230元）賣出完整版。

消息透露，片中的「女優」多為自由業者，只要約好日期、時間、地點和價格，就可與其發生性關係，她們「做生意」的過程，也會被拍成影片賣出去。相關產業已存在良久，暗網交易更是稀疏平常，一則影片就可賺數萬令吉，畢竟訂閱人數已有數千人。

另外，1名25歲女子表示，她從大學時期透過友人介紹與暗網的不法組織接觸開始下海拍攝，起初只是隨便拍拍賺取零用錢，最終以不露臉的方式全裸，甚至邀請男友入鏡，而這來錢容易的方式讓她感到上癮，和男友零零總總的「作品」，每月也有2500至3000令吉（台幣16500元-19800元）進賬。

另一名32歲女子因對丈夫的「那方面」感到失望，於是選擇下海出售自己的裸照和視頻，但她不提供性交易，每日只要上傳不同的裸照，10張叫價100令吉（約台幣660元），不僅可以享受眾人對她身材的讚譽，還可賺取外快。