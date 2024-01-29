「韓流帝王」Super Junior在28日甫結束高雄巨蛋演唱會，成員圭賢馬不停蹄從高雄趕回台北，29日現身台北三創，為個人新發行的專輯《Restart》舉辦媒體見面會，聊到最近主持的節目《單身即地獄3》在台話題熱度高，問他是否也想主持人變來賓？他搖頭笑說：「我年紀太大已經太大了，也無法在節目中脫衣服秀身材。」

圭賢日前曾說自己1天會照20次鏡子，原因不是因為自戀，而是每次看著鏡中的自己，都會遺憾地自問：「你怎麼長這樣而已？」是抱著考慮哪邊要「動一下」會更好的心情。另前不久前圭賢才剛搬出宿舍，有邀請成員到新家嗎？他說大家的行程都很忙，目前只有希澈來過。

至於高雄演出的部分，問圭賢對Super Junior連兩場的演出表現打幾分？他說滿分10分的話就打9分，美中不足是自己開場走位失誤，所以要扣1分，其他都表現很好，還說：「年紀也大了，講實話有點累。」接著用中文說：「可是我最近有運動、努力做運動，一點點累但是還可以。」