輝達執行長黃仁勳每次訪台都少不了美食相伴。近日他再度訪台，被人目擊到現身位於松山區的「鄒記食舖」用餐。據該店臉書專頁分享的照片顯示，同桌用餐的還有台積電創辦人張忠謀與廣達董事長林百里，引發AI界熱議。

「鄒記食舖」被稱為「台北最難預約私廚」之一，為全預約熟客制私房料理餐廳，店內一次只能接待2桌客人。據了解，該餐廳主廚是來自杭州的周小琴，以江浙手路菜見長，包括鴻海集團創辦人郭台銘、廣達董事長林百里、前副總統蕭萬長等政商名流都曾是座上賓。

據《聯合報》報導，這次就是林百里帶著有「AI教父」之稱的黃仁勳一起前往，加上曾是該餐廳座上賓的台積電創辦人張忠謀也現身愛店共同品嚐美食，格外引起市場關注。

黃仁勳這次訪台主要是為了出席台灣分公司尾牙。尾牙活動結束後，他還點名輝達台灣9家很棒的合作夥伴，包括台積電、廣達、緯創、鴻海、日月光投控旗下矽品、華碩、聯發科、微星、技嘉，大讚這些合作夥伴都是超級巨星。