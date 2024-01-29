勞動部29日發表去(2023)年勞工生活及就業狀況調查統計結果，其中對整體工作感到滿意勞工佔7成5，又以「性別工作平等」最高；該調查也發現，勞工希望工作型態仍以週休2日為主。PTT鄉民表示「奴性養成教育大成功」、「75％滿意？但是缺工？」、「感到不滿意3％？你認真嗎」、「性平還是9成7滿意，女權都不女權了」、「是只問黨內同志嗎」、「方便賴清德統治的大內宣還沒上任就開始囉」、「有來問過我嗎？」

根據勞動部調查，去年勞工對整體工作感到滿意的比率為74.6％，較111年調查上升1.2個百分點；感到普通者佔22.4％，感到不滿意者則佔3％。對整體工作感到滿意者，以「性別工作平等」97.3％最高，其次為「同事間的相處與友誼」；最不滿意者以「人事考核升遷制度」居首，其次為「工資」。

調查也指出，勞工近一年（111年6月至112年5月）有延長工時（加班）者佔41.2％，較111年調查下降0.8個百分點，平均每月延長工時為13.4小時；有加班的行業中，以電力及燃氣供應業佔比63.1％最高，公共行政及國防／強制性社會安全、運輸及倉儲業、醫療保健及社會工作服務業亦均在5成以上。調查顯示，勞工每次均有領到加班費或換取補休者佔約8成5，從來沒有或經常沒有領到加班費或換取補休者佔比以不動產業近2成最高，而出版影音及資通訊業、批發及零售業、專業／科學及技術服務業與製造業均逾1成。

該調查也發現，勞工希望工作型態仍以週休2日為主。在不改變每週工作時數下，勞工希望工作型態以週休2日「每週工作5天，上下班採彈性時間」及「每週工作5天，上下班時間固定」最多，其次為「增加每日工作時數，減少每週工作天數」（如週休3日每日工作10小時）、「減少每日工作時數，增加每週工作天數」（如週休1日每日工作6至7小時）等。

PTT鄉民表示「好日子」、「40％不能再高了」、「好，給你一張自願加班表，馬上填」、「奴性養成教育大成功」、「75％滿意？但是缺工？」、「太棒了，台灣奴隸島幸福感滿滿」、「不滿意的都被當造謠處理掉了」、「感到不滿意3％？你認真嗎」、「民進黨執政誰敢不滿意」、「嗆不幹的部長也沒辭，大家都很滿意吧」、「不滿意的都不列入本次調查」、「很明顯是北韓勞動部」、「哈哈哈真的越來越像對岸」。

還有人說「性平還是9成7滿意，女權都不女權了」、「7成5是只問黨內同志嗎」、「方便賴皮德統治的大內宣還沒上任就開始囉」、「大滿意時代」、「滿意？還是不敢講」、「7成5是求真民調做出來的嗎」、「皇城內一片祥和」、「看來我不算勞工」、「這數據？有來問過我嗎？」