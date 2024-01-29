行政院29日核定台中捷運藍線綜合規畫及台鐵海線雙軌化可行性研究，立法院副院長蔡其昌表示，爭取的海線鐵路雙軌化，終於獲行政院依先前承諾核定，感謝行政院對海線建設的支持，請交通部繼續進行細部設計等相關作業，讓海線雙軌化能夠盡快動工。民眾黨曾參選中一選區立委候選人的蔡壁如說，選票發威、最棒的新年禮物。

蔡其昌說，不只鐵路雙軌化，海線鐵路的高架化，更對海線發展至關重要的建設，目前只差在台中市政府的配合款，也希望市府積極辦理，早日讓海線鐵路不僅雙軌化也能完成高架化，縫合都市發展，促進海線發展。

蔡其昌表示，行政院核定捷運藍線，這是海線鄉親期待多年的重大建設，也是自己長期在中央發聲爭取的建設，但請市府盡快完成應補正事項，才能動工。

蔡其昌說，有關藍線捷運所引起的圖利爭議、路線更改的交通專業問題，台中市政府必須盡快釐清爭議、清楚說明，把問題解決，才是真正有利於台中市的未來發展，能讓藍線盡速動工。

蔡壁如指出，海線民眾期盼十幾年，行政院終於核定台中捷運藍線綜合規畫及台鐵海線雙軌化可行性研究，這是最棒的新年禮物。幾個月前，她將民眾的期望，彙整成立委選舉的「3大保證」，能夠那麼快踏出第一步，是因選票展現威力，逼得政府須重視海線民意。

蔡壁如說，捷運藍線後續還要10年才完工，她會守在這裡繼續推動和監督，包括沙鹿站縮短與台鐵轉乘的規畫設計，形成海線軌道運輸的十字軸線。台鐵海線雙軌平面先行，盼在最短時間內加速完工，不但往返市區通勤及高鐵新烏日站，都能增加班次，也可以加開南來北往的自強號，讓海線地區對外交通更便捷。

蔡壁如指出，還在審議中的雙軌高架計畫「大台中地區山海線鐵路雙軌高架化可行性研究」，也要督促鐵道局將這2個計畫的綜合規畫一併進行。