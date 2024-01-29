烏克蘭前艾達爾營(Aidar Battalion)連長、退伍軍人戴基 (Yevhen Dykyi)在接受廣播電台採訪時表示，烏克蘭軍隊的第聶伯河左岸據點已經擴大，防守範圍超出了原本的克林基村(Krynky)。不過他也透露當地的烏克蘭部隊不足300人。

烏克蘭之音(The new voice of Ukraine)報導，戴基說：「在左岸，我們已經至少有4個地點有半固定的陣地。從軍事意義上來說，這些是陣地，但你不應該將它們視為防禦工事。那裡最大的挑戰之一是地質，那裡的戰壕與地堡不能深挖，要是挖掘超過1公尺，就會湧進地下水。」

「俄羅斯人也面臨著同樣的問題，所以不允許他們建造新的『蘇羅維金防線』。」

「這真是一個令人難以置信的故事。我們在左岸的陸戰隊和特種部隊，連「300壯士」(300 Spartans)都沒有，我們比當年的的斯巴達勇士還英勇。」

「他們(俄軍)希望在春天到來前，阻止我們進一步深入他們的戰線，所以如今是他們的唯一機會。每天他們都竭盡全力，想把我們趕出第聶伯河。不過到目前為止，他們還無法接近我們。相對我，我們的立足點正在擴大。」

戴基說明了烏克蘭部隊的情況，目前正在第聶伯河沿岸，慢慢建立垉「連續地帶」陣地。他指出，由於左岸的部隊非常仰賴來自右岸的砲火掩護，因此烏克蘭立足點不是向內陸擴展，而是持續向河流下游擴張。

照他的說法，烏克蘭軍隊並不是向西推進，而是沿河岸向南推進，向奧列什基(Oleshky)和霍拉普里斯坦(Hola Prystan)推進，要是進展順利，他們的下一個目標是到達北克里米亞運河( North Crimean Canal)，有可能將將烏克蘭裝備運送到第聶伯河左岸。

他說：「到目前為止，我們仍然處於右岸砲火掩護的區域，無需將火砲移至左岸。」

「但同時，這在某種程度上也阻礙了我們。」

烏克蘭武裝部隊在去年11月17日報告稱，烏克蘭已在第聶伯河左岸的多個橋頭堡站穩腳步，特別是克林基村周圍。據資料顯示，他們已經消滅了1000多名俄羅斯士兵，摧毀數十件俄軍重型裝備。

不過，烏軍第聶伯河左岸是否已經穩固，也受到各種質疑，比如戰爭研究所（ISW）就曾經報導，烏軍已承受不住俄軍的攻擊，被迫撤出第聶伯河左岸橋頭堡。ISW引用的是俄羅斯消息人士說法。

對此，烏克蘭駁斥他們失去了第聶伯河左岸。南部國防軍發言人胡梅紐克 (Natalia Humeniuk)在去年 12 月 20 日表示，烏克蘭軍隊保持對左岸數公里範圍的控制，並繼續擴大橋頭堡。