網紅「詹姆士（呈）」日前PO出影片，在全聯、家樂福賣場擅自打開架上的各式零食、飲料等，試吃幾口後又放回架上，影片內容引起各界撻伐，業者憤怒前往警局報案。

網紅詹姆士近日在個人社群上傳影片，寫下「教大家在全聯如何不花錢還可以吃到爽」，影片曝光後遭外界怒罵沒公德心。今（29日）詹姆士遭警方逮捕，到案說明脫序惡整大賣場的行為舉動，純粹是想增加粉絲人數。訊後依詐欺、毀損、煽惑他人犯罪及妨害名譽等罪嫌移送法辦。

據悉，詹姆士被挖出，與超哥（黃伯超）隸屬於同間直播公司，連經紀人都是同一人。每月靠直播帶貨，賺約20萬元，先前還以1,500萬元買下北屯區30坪豪宅。

事件發酵後，目前詹姆士已將影片下架，二度拍攝道歉影片，強調稱「使用的商品都有付款」，卻遭網友抓包道歉過程疑似偷笑毫無悔意，再度掀起輿論。2業者氣得提告，並堅持採取法律行動，絕不和解。