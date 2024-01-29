52歲好萊塢女星香儂道荷堤（Shannen Doherty）是童星出身，她11歲起就開始演戲，展現出不俗的表演天賦，長大後她在電視劇《飛越比佛利》擔任重要角色，精緻外型加上觀眾從小看到大，讓她迅速成為當紅玉女；她一生中有三段婚姻，近年因罹癌與前夫離婚，日前她再透露已經規劃葬禮，不受邀的名單有一長串。

香儂道荷堤在個人podcast《Let's Be Clear with Shannen Doherty》中提到，她於2015年首次被診斷出乳癌，乳房切除後接受化療，2017年病情才得以緩解，沒想到2020年乳癌再度復發，並擴散到脊椎，去年夏天她透露癌症已經擴散到大腦、骨頭，已經到了第4期階段，需要接受許多手術和放射治療，雖然她因為堅強對抗病魔獲得大家讚揚，但她有時還是會將自己鎖在雜物間哭泣，並且害怕死亡的過程。

香儂道荷堤坦承：「我還是會有這樣的時候，我只是不想死得太早，因為我還有很多事情要做，這對我來說很沉重，我還沒有籌集到足夠的錢來治療癌症」，她談到遺囑由房產經紀人好友克里斯（Chris Cortazzo）負責執行。

聊到葬禮，她表示會有很多人出席，但她不希望有些人出現，香儂道荷堤坦言有些人並不是真的喜歡她，如果出席只是為了政治正確，因此她希望能減輕那些人的壓力，至於喪禮的未入選名單，她表示會很長，對於粉絲她直言不介意他們出現：「這些人在我的一生和職業生涯中一直支持我，我愛他們」。