高雄愛河灣27日展開「冬日遊樂園」系列活動，主打黃色小鴨重返高雄，已吸引逾60萬人次朝聖，就有網友發現，不少北漂族在社群平台thread上稱讚「高雄才是真首都」，認為台北又老又破又舊，言論被轉到PTT後，引發鄉民們開酸。

一名網友在PTT八卦板發文表示，近期黃色小鴨重返高雄，在社群平台thread上看見許多網友稱讚「高雄才是真首都」，覺得高雄不斷進步，越來越漂亮，大樓越來越多，藝文活動越來越多，還有漂亮的港口，反觀台北停滯多年又老又破又舊，「底下一堆北漂南部人以及搬去台南的北部人表示同意」，好奇鄉民們看法是否一致。

貼文引起熱議，許多人嗤之以鼻，「笑死，結果高雄一堆北漂到北部工作的」、「北漂仔既然同意就快回去暖市啊，不要只是嘴巴講講」、「很好請不要北漂，不要有演唱會看才回去」、「那為什麼薪資六都墊底，是高雄人功德高嗎」、「麻煩在台北的高雄人，全部回自己家鄉貢獻功德」、「真的遷都到高雄再說吧，科科」。

有鄉民點出高雄民生問題，「天天停水停電是首都欸，笑死，誰想住天天停水電的白X都市啊」、「讓總統府在高雄，享受停水停電福師愛河」、「真的，停水停電登革熱，幸浮城市在高雄，天坑越補越多洞，民調不降是死忠」。

也有人不忘諷刺高雄獨拿前瞻計畫千億預算，「以資源拿爆這點確實是真首都」、「就預算分配來說高雄確實才是首都，台北在前瞻分到的只是零頭」、「補助款拿多少還被台中超車」、「每次都辦活動在那邊吹什麼高雄強，補助補貼別人去辦，拿錢給人賺，經濟還是死氣沉沉」、「那個八十一億的漁港可以當首都」。