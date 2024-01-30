獎金保全＋增值術：保全獎金不亂花＋穩定累積，用時間複利幫自己加薪。

領到年終獎金除了保留一部分犒賞自己，更應趁機做好資產規劃。第一金人壽總經理林元輝指出，第一金人壽網路投保平台推出的「E享利」及「E刷得利」利變年金險，不定期繳單筆只要1萬元就能規劃，建議民眾善用利變年金險的優勢，提早投入、穩定累積，達成財務管理與資產保全＋增值的目標。

第一金人壽舉例，民眾網路投保第一金人壽「E享利」利變年金險，一次轉帳繳交100萬元保費，假設宣告利率皆維持在2.1％不變，資產累積到第7年已增值至約114萬元，累積的財富能當夢想基金，或用來創造穩定現金流。

旅行平安＋放心術：網路投保，一次購齊全面保障。

農曆春節假期即將來臨，第一金人壽提醒，不論是返鄉或國內外旅遊，都要記得投保旅平險，才能確保旅程玩得安心又放心。林元輝指出，網路就能投保的第一金人壽「Easy Go」旅平險，除基本的「意外身故、失能」保障（最高可保到1,500萬元），還能加購「傷害醫療」及「海外突發疾病醫療」等保障（國外旅遊最高可分別保到150萬元），備齊意外傷害＋意外醫療＋海外突發疾病＋海外緊急援助服務，讓保障更全面。

第一金人壽迎接金龍年，推出「龍來拼金祭」好康活動，即日起至3月31日，在第一金人壽網路投保平台投保利變年金險及旅平險，即能抽大獎。