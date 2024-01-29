韓國天團「Super Junior」（SJ）上周末在高雄巨蛋的2場「Fan Party」粉絲見面會圓滿落幕，成員圭賢馬不停蹄地北上宣傳在月初發行的SOLO專輯《Restart》，除了在今（29日）下午的記者會與媒體開心暢聊製作花絮外，晚上也接著舉辦簽售會與幸運粉絲近距離互動，而活動上還出現了一個小驚喜，眼尖的粉絲發現新東家Antenna（天線）老闆柳喜烈竟特地飛來台灣親自盯場，足見對圭賢和台灣市場的重視，讓粉絲感動直呼：「柳叔真的好疼他。」

SJ今年將邁入出道19周年，所屬經紀公司「SM娛樂」去年年底宣布成員利特、希澈、藝聲、神童、始源、厲旭已完成續約，小分隊「D＆E」銀赫、東海則自立門戶新廠牌ODE Entertainment，圭賢也選擇加入劉在錫所屬經紀公司Antenna，但仍會透過SM娛樂和成員們一起團體活動。而成員之間也向來不避諱以此當哏虧出走的3人，28日演唱會上，圭賢提到自己演唱會第1天獨自開場走位失誤一事已被傳到連韓國的公司代表都忍不住關心，立刻被哥哥們質問「是哪裡的代表呢？SM還是Antenna的？」讓他語氣略顯慌張地解釋：「我們大家都是一家人嘛，你們這些人真的是吼！」原來是老闆本人也跟著飛來台灣了。

而他又將在5月4日來台舉辦個人演唱會，記者會上，圭賢表示「還沒正式開始準備所以無法劇透，但應該有機會可以聽到沒有發表過的cover歌單。」並稱下周六36歲生日的願望就是希望門票可以售罄，加入新的公司也有了新的官方粉絲名KYUpiter（圭比特），他說不管是哪一個，都希望未來可以得到更多台灣粉絲的支持，也想再來台灣旅遊，透過YouTube頻道介紹更多台灣的美好。更多演唱會消息請洽D.SHOW Taiwan官方臉書查詢。