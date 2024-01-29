對於中天不服主管機關裁罰，訴訟已經連15次勝訴，台北市議員侯漢廷痛批，NCC不但沒有檢討，還說「15連敗」是不當偏頗言論，竟然還在恐嚇威脅。侯漢廷認為，陳耀祥不僅要被追究行政責任，更應該被追究刑事責任，且當初共同決定開罰中天的NCC委員通通都有責任，這些官員不能一走了之。

《庶民大頭家》主持人哈遠儀29日表示，中天不服主管機關裁罰，訴訟已經連15次勝訴。民進黨國會不過半，保護傘被全民用選票拔除，但遲來的正義太慢，52台已經轉給華視。不過，關掉中天新聞台，名不正言不順，華視是否要讓中天回歸52台？否則損失算誰的？

對此，台北市議員侯漢廷29日在中視《庶民大頭家》說，過去NCC撤照中天最主要理由，就是中天違規罰款太多，現在證實所有基礎都不存在。遮些違規都被行政法院判決主管幾關NCC敗訴，而且15連敗。

侯漢廷舉例，別家電視台字幕上錯，NCC發函更正；中天字幕上錯，就罰幾十萬。甚至在做出裁罰時，合議制委員沒到齊，照樣開罰。

侯漢廷分析，過去人民打行政訴訟非常困難，法院大多數會尊重行政機關，人民成功比例大約只有15％，可是NCC在中天的案子，是百分之百連續敗訴。

侯漢廷批NCC不但沒有檢討，還說「15連敗」是不當偏頗言論，還在恐嚇威脅。民進黨死不反省、死不悔改。

至於陳耀祥說7月底就不再續任，侯漢廷直言簡直莫名其妙，陳耀祥能否續任，是賴清德決定或是國會多數決定，講得好像賴清德很想要陳耀祥繼續做一樣。陳耀祥就算做到7月31日，但這段時間仍要面對在野黨監督。

侯漢廷認為，不僅陳耀祥本人要被追究行政責任，更應該被追究刑事責任，且所有合議制作出懲處的委員，通通都應該被懲處。當初共同決定開罰中天委員通通都有責任，監察院也應該要負責，這些官員不能一走了之。