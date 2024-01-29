去年8 月25 日，聯合國大會通過決議，宣布1 月26 日為「國際清潔能源日」，呼籲各國提高公民意識並採取行動，向清潔能源轉型。上周五是第一個國際清潔能源日，國際原子能總署(IAEA) 特別撰文，表示核電是淘汰煤炭的最快方式，而且不會損害我們的經濟。

細數各種無碳排能源，雖然種類很多，但是目前只有兩種清潔能源，符合「一天24小時，一周7日」 不間斷電力供應，分別是水力發電和核能發電。水力發電受限於地質條件，因此真正可以大規模應用的無碳基載電力，真的只有核電。

從1950年代，核能發電商轉以來，核能已經提供全球約四分之一的低碳電力，它表現極佳，同時滿足強力、可靠、可調度的特質，在太陽能、風能受到時間與天氣變化的時候，核能可以持續供電以及調度。

根據國際能源總署 (IEA)在 2022年的評估報告，明確的提到：「核能可以幫助能源產業更快、更安全地擺脫化石燃料。」

雖然風能和太陽能很受歡迎，也是替代化石燃料的明星角色，但國際能源總署專家建議，電網還需要更穩定、更有彈性和可調度的電力，以維持電力不間斷的流動，若是僅靠再生能源，絕對無法提供這一點。

在風能與太陽能失衡的時候，天然氣發電就會接手，以穩定電力系統，雖然它的排放物較少，但它本身就是溫室氣體，燃燒的副產物也是二氧化碳，仍然是溫室氣體。水力發電雖然可以提供電網的穩定性，但它僅限於特定環境。

除了低碳優勢外，核電也是唯一可以直接替代燃煤電廠的選擇；一座大型核電廠，可以取代多座燃煤電廠，提供同等水準的電力與熱量。由於先進的反應器，能夠產生高溫蒸汽，這可以用來製造氫氣、供暖，也可以利用熱量來生產鋼鐵，以及其他重工業。

核能還有成本優勢。與石油和天然氣發電相比，核電生產成本對燃料價格變化的敏感度較低。這是因為鈾的能量密度極高，所需要的數量也就相對較低，核電廠內部，可以輕鬆儲存足夠運轉數年電力的鈾燃料。而且，鈾燃料也可從多個不同的生產國獲得，可以相互比價，出來最划算的。

學者研究過，與其他電力來源相比，「從搖籃到墳墓」，核能的碳足跡最低，使用的材料更少，佔用的土地也最少。例如，太陽能發電需要17倍以上的材料、46倍以上的土地，來生產一單位的電力。

雖然歷史上發生過3起核電廠事故，但是據統計，核電仍是世界上第二安全的能源，僅次於太陽能。風力發電機曾經有數起致命事故，就統計來看比核電廠危險。

另外，由於核廢料也受到嚴格管理和監管，是所有事業廢棄物中，受到最完善看管的。同時它的數量少，輻射特質，也使它容易被監管與追蹤。如果是其他的事業廢棄物，比如廢棄物、廢輪胎、廢汙水，廢氣，它們數量過於龐大，非法傾倒也不易受到追查，對環境的破壞與汙染，比核廢料來的嚴重的多。

當然，核能也面臨一些挑戰，包括高昂的前期成本，以及經常受政策影響而停擺的工期。但是在其漫長的運轉生涯中，核電廠生產的低碳電力極具價格競爭力，大約3~5年，就能把前期建造成本給回收，接下來就是獲利的時候，因此絕對是划算的投資。

國際原子能總署總幹事格羅西(Rafael Mariano Grossi)，在為達沃斯世界經濟論壇撰寫的專欄表示：「核能是最安全、最乾淨、對環境影響最小的能源之一，並且它也是最便宜的可用能源。」

這些好處越來越受到環保活動家和世界領導人的認可。例如，在杜拜舉行的第 28 屆締約方大會上，來自 22 個國家的領導人齊聚一堂，簽署了一份宣言，到 2050 年將全球核能容量增加兩倍，以滿足氣候目標和能源需求。

今年首屆核能高峰會，將於2024 年 3 月 21 日，由國際原子能總署和比利時聯合主辦，會議也是由IAEA的格羅西，與比利時首相亞歷山大•德克羅(Alexander De Croo，)共同主持，這將是迄今為止，專門討論核能主題的最高級別會議。

格羅西說：「很高興越來越多的國家，將自身的能源結構中引入核電。近年來，我們看到了明顯的積極轉變，人們越來越認識到，核能是解決我們這個時代全球危機(全球暖化、化石燃料價格波動)，最重要的選擇。」