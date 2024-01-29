高雄7區今（29）日停水、減壓29小時，就有民眾忍不住上網抱怨，近期長時間停水太頻繁，引起討論，有人指出以前高雄停水時數都不長，近期兩次停水都超過1天，直呼很麻煩，但也有人認為自來水公司有發公告通知，沒什麼好抱怨的。

一名網友28日在PTT高雄板發文表示，這一兩年大寮蠻常停水，每次停水的時間都還蠻久的，上一次記得是30幾個小時，明天又要再停水，也要停個近30小時，距離上一次停水也沒幾個月的時間而已，透露家中有需要照顧的長者，停水要幫梳洗啥的就變得非常不便，非常可怕，直呼「希望以後不要再那麼頻繁停水了..真的蠻怕的」。

貼文引起討論，也有人跟著抱怨，「慘！停1天真的很煩」、「停水真的好痛苦，能不能一次半天就好」、「真的很麻煩！尤其近兩次都停水超過24小時」、「以前真的很少停那麼久，近期已經是第二次停水這麼長時間了」、「以前很少停這麼久的，至少菊(含)以前很少大範圍停1天以上」。

也有網友幫忙緩頰，「換管+台電施工是沒辦法的事，只能說至少他們是一起施工的，先忍耐個兩天吧」、「水塔有多小？一年停水也不到3次，都提早通知，覺得水不夠就儲水」、「又不是臨時停，有通知就別機機歪歪了」、「這種是為了換管線或維護的，真的不太應該抱怨」、「冬天停還好，夏天就真的痛苦了」。

台灣自來水公司第七區管理處日前公告，為配合台電上寮復興線停電作業，辦理竹寮800mm旁通管連結工程停抽高屏溪3200mm原水管線，影響高雄市坪頂、拷潭、鳳山等淨水場出水量減少，預定於1月29日上午9時起至1月30日下午2時止停水29小時，38萬戶停水、3萬戶減壓供水，總計影響41萬戶用水。

此外，小港區沿海二路通往鳳山給水廠1750mm管線老舊，今天下午突然破管漏水，造成高雄市前鎮、苓雅、新興、前金、鼓山區全區停水，扣除區域的大樓部分，總計影響4.5萬戶，台水公司也為造成民眾不便深感抱歉。