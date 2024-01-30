據說許多犬科動物智商極高，因此經常被訓練來進行警戒、救難或表演，其中哈士奇智力表現最佳。據大陸社群媒體最近分享一則影片顯示，一名賣切糕的將載著切糕的3輪車停在路邊，不注意時被2隻哈士奇騎上車把整車切糕載走，連累狗主人賠了賣切糕的8000元人民幣（約合台幣3.4萬元）。有網友形容說，這像是「養了18年的兒子，終於考上大學的感覺」。

據《網易新聞》報導，1月24日是一個陽光明媚的日子，2位年輕人帶著他們飼養的2條哈士奇準備去配種，但是在路上這2條十分機靈的「犬子」卻給主人帶來了不小的麻煩。在一條熱鬧的街道上，2條哈士奇看到街邊賣切糕的老闆的小型3輪車，一時玩心大發，趁切糕的老闆跟旁人聊天不注意時騎上3輪車，把整車切糕載走。

騎車的哈士奇非常靈巧，不只兩腳踩得順暢，還能悠閒地掌控3輪車把手。（圖／微博視頻截圖）

從網上分享的視頻顯示，其中一隻哈士奇坐在前面，有模有樣地地蹬著3輪車，頭頂的幾撮毛還在風中飄揚，顯得悠閒而外帥氣。另一隻哈士奇則整個身體都趴在切糕上面，似乎對那誘人的切糕垂涎欲滴。

騎車的哈士奇非常靈巧，不只兩腳踩得順暢，還能悠閒地掌控3輪車把手，一派逛街的架勢，令人嘖嘖稱奇。這一幕狗騎車賣切糕的畫面讓許多路人駐足觀看，有的發出輕笑，有的拿出手機攝 。2名帶狗出門的年輕人看到這一幕，驚愕之餘也不禁感到頭疼，趕緊上前要把2隻哈士奇抓回來。不料已先有人把3輪車拉回給賣切糕的老闆。

老闆看到車子回來了，卻發現切糕被哈士奇壓壞了一大塊，他指著不遠處的一個作坊要求年輕人賠償8000元，不然要就把狗送到賣狗肉的那裡去。年輕人聞言頓時慌了神，在老闆的催促下，年輕人只好含淚拿出8000元賠償。老闆接過錢後，笑得合不攏嘴，還不忘問年輕人的住址，說要送貨上門。年輕人無奈地搖了搖頭，抱著2條哈士奇離開現場。

哈士奇騎賣切糕3輪車，結果讓路人看了一場狗騎車表演，還連累主人賠償一大筆錢。（圖／微博視頻截圖）

事情經過與視頻在網上引起熱議，有人調侃「這個狗的品種可能不是很純正」，還有網友說「雪橇不是這麼固定的」，有 人形容這場景像是「養了18年的兒子，終於考上大學的感覺」。網上評論說，飼養寵物確實給人們帶來了不少歡樂，有時候它們確實會闖禍，但與它們相處時的快樂和感動也是無法替代的。