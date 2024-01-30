春節賞燈飾櫻花添浪漫

春節期間，配合農曆生肖主題，鎮公所動員鎮內國中小學生一同參與春節彩繪活動，每年一月春節主題燈飾在羅東中山公園前廣場亮麗登場，例如鼠年的全國最大紅燈籠，以及牛年的牛角大型燈飾及牛年有魚隧道，都是新春打卡拍照的好地點。春節燈飾臨近羅東夜市，過年期間還有新春歡樂市集，十足的好看、好吃又好玩。

在羅東鎮羅莊里有著平地最長的櫻花步道，位於十六份圳兩側，成排的山櫻花、八里櫻、香水櫻陸續在每月3月份開放，最後壓軸為三色交疊的墨染櫻，先白、再粉，最後變紅，不同的顏色變化，是羅東地區結合休閒與生態，親子走春、情侶約會的好去處。

三月初三帝爺生呷拜拜

過了春節假期，迎來的是羅東鎮的大活動「三月初三帝爺生迎鬧熱呷拜拜」，在玄天上帝生日這天，除了遶境及民俗藝陣展演活動外，鎮公所在羅東中山公園、中興路、民權路、民生路等街道舉辦頗富古早味及人情味的「呷拜拜」活動，席開上千桌，邀請您一起享用特色的蘭陽美食。

羅東藝穗節踩街大遊行

至於眾所期待的羅東藝穗節活動在每年7月中旬舉行，配合不同的藝穗節主題，裝飾主題花車，每天夜晚安排精彩的舞臺表演，尤其是踩街大遊行，上千人在羅東重要街道盡情的表演，帶給觀眾滿滿的藝文饗宴。

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