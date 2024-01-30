台灣運彩總經理林博泰（左）上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉談運彩眉角。（林勝發攝）

第三屆運彩新增的投注標的再跟大家介紹過橄欖球及5人制足球後，今天再來跟大家介紹另一個觀賞性也很高的新增投注標的，那就是沙灘排球，希望大家會喜歡。

沙灘排球參賽陣容每隊只有2名球員在場上，無替補球員；規則採「落地得分制」，接發球方在一回合中有3次擊(碰)球機會，將球擊回對手區域，如果超過3次擊球、回擊出界或球沒接好落地即為失分，則發球方可繼續持有發球權；防守攔網視為1次擊球，但攔網球員可進行連擊；比賽「3盤2勝制」，前2盤採21分制，先贏得21分且至少領先2分的球隊贏得該盤，例：雙方20:20時，須進行至22:20或24:22才算贏下該盤，如果前2盤1比1平手，第3盤採15分制，先贏得15分且至少領先2分的球隊方贏得該盤。例：雙方15:14時，須進行至16:14或17:15才算贏下該盤。

運彩今年預計提供的沙灘排球賽事有「世界沙灘排球職業巡迴賽」及「歐洲沙灘排球錦標賽」，比賽精彩萬分，運彩將提供不讓分玩法，希望喜歡沙灘排球的朋友們可以來「買運彩 看比賽 更精彩」。