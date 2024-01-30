北閩南客 鮮明城市個性

桃園城市開發的進程，相較台北、新竹都來得遲，但桃園城市的發展，有其鮮明個性，南北各有一個發展核心，北閩南客。

隨著19世紀末鐵路運輸興起，以鐵道車站為核心的城市規畫，南邊以中壢為發展起點，北邊則是桃園。火車站前，商業興盛，風華超過一甲子，然而隨著人口不斷增加，城市人口開始轉移到新興的開發區，中壢、桃園兩大站前商圈榮景不在，曾經璀璨的商號、令人稱羨的磚造立面，如今，只能躲在後起商業霓虹燈後，默默守護著桃園與中壢人共同的回憶。

舊城再生整合跨局處力量 與在地學校合作

桃園市政府都市規畫團隊，不乏從小在桃園老城區長大的孩子，遊子返鄉，曾經走訪過世界無數城市的他們，對於桃園兩個車站前城區發展充滿期待。去年下半年度起，桃園都市發展局透過跨機關合作的「未來城市空間發展會報」平台，啟動舊城再生計畫，與在地大學合作，從「人本」角度審慎檢視桃園、中壢兩個舊城區未來的發展。

借鏡國際經驗 從人本出發

城市的發展，需時間的堆疊，都發局開始收集國際人本城市案例，舉凡國人喜歡觀光的一線大城，如丹麥哥本哈根，也曾經是以車道優先的城市，透過不斷的與居民溝通，重新以人本的視野，進行都市的改造，從人車爭道，在拓寬人行空間後，行人安心的在街區漫步，也吸引外地遊客，特色商圈逐步形成。因此，桃園市政府提出「市心新尺度、人本新起步」的計畫，先從改善桃園兩個老城區的步行環境開始，預計今年下半年度陸續施工。

舊城走讀團走訪中壢代表建物。（圖／桃園市政府都發局）

首推在地百年老校 通學廊帶 串起世代的記憶

兩個舊城區因城市發展紋理有別，但首要專案皆從在地百年小學（桃園國小、中壢國小）著手，改善學童通學廊道，提供更寬敞的步行環境，讓學童們漫步在回家的路上，從百年老校起首的通學廊帶，希望牽起一家三代、甚至四代共同的上學回憶。

桃園區的部分，有三大計畫：1.民權路×成功路「藝文生活通學步道」計畫 2.景福宮暨周邊街區歷史人本風華營造計畫 3.桃園火車站前行人號誌設置計畫。

中壢區則推動兩個專案：1.博愛路×康樂路「藝文生活通學步道」計畫 2.中正公園「日光大道」計畫。

翻轉舊城意象 收集人文歷史 創造商圈新貌

推動老城區的改造，不僅有工程端的導入，也同步梳理城市的人文歷史，活絡商圈，去年10月在舊城再生計畫前導期，邀請在地文史工作者、學者、商圈代表，協助記錄桃園、中壢雙城的故事，透過與居民代表對話，都發局將一步步實現桃園舊城再生藍圖，同時針對舊城區年限過久的大樓，都發局也陸續修訂都更的相關作為，鼓勵住在舊城區民眾一起投入翻轉舊城，找到專屬於中壢、桃園的新意象。（桃園市政府都市發展局廣告）