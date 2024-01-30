為協助桃園待業及在職民眾提升就業與工作能力，結合在地訓練資源共同辦理在地化職業訓練教育，培育專業知識及實務技能之人才，桃園市政府就業職訓服務處於106年10月30日成立桃園「有頭鹿」職能訓練場，主要辦理自辦、委辦或與其他機關、學校及相關辦訓單位合作辦理之職業訓練班（含職前及在職）、職能學分班，結合中央及轄區內大專校院與產業之訓練資源，調整人才培訓機制、優化產業人才結構。

職場實習 畢業就業接軌

為協助青年提升就業知能及促進職能養成，桃市府持續辦理 「青年職場實習計畫」，112年共開發34家桃園在地企業，媒合100位青年至企業實習，並安排導師帶領瞭解企業實務運作及組織文化，協助其建立正確的職場習慣及價值觀，畢業後亦能順利與就業市場接軌。

訓後就業率 達8成以上

因應高齡化社會發展及補實照顧服務人力之方針，桃市府持續辦理「照顧服務員專班訓練計畫」，112年共辦理25班，提供750個訓練機會，並於結訓後積極運用照顧服務員就業獎勵及僱用獎助措施，提高訓練單位及結訓學員媒合僱用機會。

此外，失業者職業訓練更擴大辦理至30班次，課程內容包含烘焙、機車修護及自媒體行銷企劃等多元課程，訓練人數超過690人，訓後就業率更達80％以上。

桃園市政府就業職訓服務處為新住民舉辦職能培力工作坊。（圖／桃園市政府就業職訓服務處）

多元課程 精進職場技能

桃市府深知終身學習的重要，歷年來持續與各方資源協力，針對包括失業者、照顧服務人力、新住民、原住民族、女性等各族群開辦各種職業訓練課程，也配合國家數位科技產業發展及國際產業發展趨勢，與在地高等教育機構合作，開辦多元的AI、ESG、無人機證照班等相關課程，112年共開辦9班，學員達293人。

有頭鹿職能訓練場致力與在地資源整合，合作單位除了在地大學外，也和退輔會職訓中心合作辦理挖掘機專班，亦與勞動部勞動力發展署桃竹苗分署於南區培力中心合作辦理職業訓練，以務實的小班課程，協助桃園市民精進職場技能。有頭鹿職能訓練場提供一個專業精兵修鍊場，歡迎市民多加利用。（桃園市政府就業職訓服務處廣告）