桃園市擁有豐富多元的產業結構，吸引許多優秀人才聚集，各項重大建設持續發展至今，移居人數不斷上升。為照顧市民的居住需求，實現居住正義並健全住宅市場，桃園市提供多元的租金補貼政策，減輕租屋族經濟壓力。

租金補貼自111年度起改由內政部國土管理署主辦，自112年「300億租金補貼2.0」資格條件放寬，申請資格依民法規定的成年年齡下修為18歲，在校外租屋的大學生也可申請。申請人在桃園租屋者，未持有住宅且家庭成員每人每月平均所得未超過4萬7,931元者即符合申請資格。

針對不同族群加碼 服務便民

此外針對不同族群享有加碼福利，例如40歲以下單身青年享有補貼金額乘以1.2倍、新婚兩年內家庭享補貼金額乘以1.3倍、育有未成年子女（含胎兒）1名享補貼金額乘以1.4倍、2名1.6倍及3名1.8倍依此類推、低收或中低收享補貼金額乘以1.4倍、身障、原住民或65歲以上者享補貼金額乘以1.2倍。

另外，桃園市政府於住宅發展處設有自助申請機臺，以協助缺少線上申請設備或對網路操作不熟悉者，民眾只需攜帶身分證及健保卡，即可上傳補件資料或查詢補貼申辦進度。

為了保障桃園市偏鄉、弱勢、長者及行動不便者申辦租金補貼的權利，住宅發展處也提供到府收件服務，將愛與關懷一併送到府。自107年開辦到府收件服務以來，桃園市政府住宅發展處已陸續協助多位民眾送件，不僅到府關懷民眾的生活起居，也透過租金補貼降低民眾開銷，保障居住權益。

桃園市長張善政（左二）到桃園區「中路四號社會住宅」，拜訪首件成功以「高齡友善以屋換屋」的長者。（圖／桃園市政府住宅發展處）

針對在桃園市打拼租屋的原住民族，鑑於中央擴大租金補貼專案規定，部分原住民族因於原鄉持有自有住宅而不符補貼資格，故桃園市政府自辦原住民族租金補貼並放寬自有住宅的條件限制，凡是設籍桃園市的原住民市民，自有住宅離租屋地30公里以上者，亦可提出租金補貼申請，每戶每月最高補助4,000元。

加入包租代管 房東3稅減免

除租金補貼外，桃園市持續推動「桃園市社會住宅包租代管第四期計畫」，加入之房東可享有3稅減免、3費補助及3年服務，即房屋稅、地價稅比照自用住宅稅率且房東租金所得稅免稅額提高至1萬5,000元且不用被追稅，並提供修繕費、公證費及居家安全相關保險費等補助，免費享受市府委託之租賃服務業者專業管理及服務。

長者及下肢不便者 提供換屋

另外，房客申請資料將同步帶入300億元中央擴大租金補貼審查。針對部分65歲以上年長者或是下肢不便的身障者，則提供「以屋換屋」換居服務，高齡長者亦可選擇換居到本市興辦的社會住宅。（桃園市政府住宅發展處廣告）