隨科技日新月異，桃園市在市長張善政的帶領下運用AI工具協助稽查，為因應複雜多變的環境汙染問題、汙染行為手法的專業化及集團化，環保局利用智慧裝置取締水汙、空汙、噪音、廢棄物等，不僅提升稽查效率，也節省大量人力，更有效地維護市民生活品質與安寧。

AI偵測遏阻水汙染

在河川保護方面，「AI水色辨識系統」可藉由影像自動辨識，將異常水色圖像、異常的時間、地點等訊息傳訊到環境汙染監控中心，再由中心派員稽查，節省人力監看及到場稽查時間。目前分別於桃園區永安橋、中壢區洽溪橋及觀音工業區架設3處，可自動監控97個汙染源的排水狀況。

從源頭杜絕噪音車

噪音車因有高移動、跨區域使用、易擾寧難取締等特性，陳情檢舉不斷，環保局於112年6月執行「靜桃計畫」大執法專案特別導入建置13組「車輛改裝排氣管AI辨識設備」，以每組AI設備取代每場次環警監聯合稽查碳排量來估算，約可減少碳排放量約2.8公噸CO2e，後續經比對確認後即可開罰，提升執法效率。

環保局於112年6月執行「靜桃計畫」大執法專案特別導入建置13組「車輛改裝排氣管AI辨識設備」。（圖／桃園市政府環保局）

電眼取締亂丟垃圾

環保局也將科技執法運用在取締亂丟垃圾行為，針對重要交通要道，如交流道匝道口、中央分隔島以及髒亂熱區，設置AI辨識動態攝影機，可主動辨識丟垃圾行為及車號，自動截取違規畫面回傳，確認違規事實後進行舉發，大幅減少各區中隊稽查成本，且同步通報管理單位前往清理垃圾。

智能灑水改善揚塵

環保局全國首創「AI施工揚塵智能灑水管理系統」，率先導入桃園機場第三航廈工程，成功改善了工程施作所帶來的揚塵汙染問題，並減少施工期間約102公噸PM2.5產生量、灑水車油耗使用量，等同再減少碳排放量93.8公噸CO2e及300公斤NOX排放，讓營建工程於施作階段即兼顧永續發展及淨零碳排。

另提醒民眾，無論大小公害案件，都可立即撥打公害報案專線0800-066666及03-3354943通報，稽查人員全年無休，24小時輪值稽查勤務，全體人員秉持熱忱、能力、效率及操守的信念為民服務，解決環境汙染問題。（桃園市政府環保局廣告）