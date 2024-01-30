旗山天后宮名列高雄市定古蹟，擁有超過300年悠久歷史，香火鼎盛，是當地的信仰中心。媽祖曾開眼顯靈，許多民眾感受媽祖靈感與庇祐，慕名前往參拜祈福。

春節祈福保平安為了迎接「2024甲辰龍年」，從初一開始在廟前廣場精心規劃春節一系列傳統祈福活動，包括媽祖鑾駕「躦轎腳」、過「七星平安橋」、「黃金財神爺擲筊比賽」，讓媽祖加持、消災解厄、制煞除穢，祈求賜福保平安、新的一年萬事大吉。

初一至初五 擲筊比賽

黃金財神爺五色筊擲筊比賽，旗山天后宮於農曆春節期間（初一至初五），國曆2月10日起至2月14日止，「聖母賜福 黃金財神爺擲筊比賽」一連五天的活動，庇佑信眾事業昌隆，財源滾滾好運來。

獎品為：黃金財神爺（純金999.9 重量1台錢）、黃金財神爺 （純金999.9 重量6台錢）。

活動辦法：1、報名緣金500元／次，每人每天可連續報名參加。2、同時擲出五個對色聖筊，即可獲得黃金財神爺 （純金999.9 重量1台錢）乙尊，而且還可以免費繼續再擲筊一次，如果第二次仍然擲出五個對色聖筊，再加送黃金財神爺（純金999.9 重量1台錢）乙尊，連續第三次仍然擲出五個對色聖筊加送黃金財神爺 （純金999.9 重量6台錢）乙尊，最多三次。3、一次同時購買五張擲筊券，免費加送一張。歡迎全台信眾踴躍報名參加。

點燈補財庫 土地公抽金蛋

財源滾滾好運來伯公賜福「112/11/13～113/2/24點燈和補財庫」就可參加摸金蛋活動，伯公賜福助家事業鴻圖大展、財源廣進、大發利市、財運亨通。金蛋內容：1、22k金黑金虎爺5名；2、22k金粉紅虎爺3名；3、大福靈龜10名（金）；4、小福靈龜15名（白金）；5、龍銀35名；6、吊飾366個；7、發財金100元100名；8、平安御守1000名。

躦轎腳 神明的庇佑

「躦轎腳」是指信徒趴跪爬過媽祖神轎，信徒藉由躦轎腳的行動，祈求神明的庇佑，進而達成心願或是趨吉避凶。如果家裡有人或小孩無法參加，也可以帶著他們的衣服一起躦轎腳，回去再讓他們穿上，一樣能得到媽祖加持。

七星平安橋

若信眾犯諸關厄（如：車關，水關，火關，官符口舌關，太歲關，白虎關，五鬼關，天狗關等…）或欲驅邪避禍，保命護身者，信眾可至廟前領取紙人（俗稱替身仔或限公仔）度關限過七星橋；再跨過火爐解除厭穢；最後接受紅頭道士的解運。

點燈安太歲

若要祈求平安、考運亨通、增長智慧、財源廣進、廣結良緣、早生貴子、福壽安康，廟方也有光明燈、文昌燈、太歲燈、財庫燈、虎爺燈、姻緣燈、祈子燈、藥師燈、福壽燈、平安行車燈、平安斗燈、財運亨通斗燈、藥師佛斗燈、福德正神斗燈，供民眾點燈祈福。

旗山天后宮於農曆初一至初五，國曆2月10日起至2月14日止，「聖母賜福 黃金財神爺擲筊比賽」一連五天的活動，庇佑信眾事業昌隆，財源滾滾好運來。（圖／林雅惠）

金虎爺招財運（虎爺燈）

旗山天后宮金虎將軍賜財運，招財進寶，財源滾滾來，2024龍年新設置虎爺VIP永久燈和虎爺燈。1、虎爺VIP永久燈：首頭燈限量／限名額「永久點燈祐一生」（燈牌位置於金虎爺燈最上層，特殊顯示幕造型及加大加亮設計），贈22K鍍金咬錢虎爺乙尊和虎爺皮製招財御守。2、虎爺燈：贈虎爺皮製招財御守，聚善功德量大，近距離接受神光照拂，共植福地，造就光明大愛。祝全台信眾龍年好運到，龍騰虎躍一整年。

香客大樓新建

旗山天后宮為服務香客信眾及旅遊人潮，將於本宮福德祠旁興建香客大樓。惟因興建工程所需經費龐大，懇請十方善信大德慷慨解囊鼎力支持，捐款兩萬元以上（含兩萬）之善信大德將留名於紀念碑。

捐款者請提供以下資訊：捐款人姓名、地址、電話及捐款金額，本宮將開立收據以茲為憑。

※善款專戶：合作金庫銀行 旗山分行（代碼006）

帳號：3580717005381

戶名：天后宮

※捐款專線：(07)661-2037

月老牽線覓良緣

農曆八月十五日中秋節，適逢「月老星君」聖誕，旗山天后宮舉辦天賜良緣青年男女聯誼活動，為未婚信眾牽紅線。祝福大家幸福美滿、比翼雙飛。

註生娘娘助好孕

旗山天后宮的每一組金鏟子皆經由「註生娘娘」加持，並附有加持證書，靈驗無比，全台已婚夫婦皆可以來求取，只要一連筊出三個聖杯，即可將金鏟子請回。

龍泉神水

龍神運水憫眾生，「天上聖母」慈悲為懷，聖示取本宮龍泉水，經「玉皇上帝」與「天上聖母」加持後，供眾善信飲用，以恢復健康、開智慧、賜福氣。

逛旗山老街享美食

廟宇位處旗山老街中心，民眾新年參拜媽祖之後，也可以來趟老街懷舊文化之旅與地方美食饗宴。相關旅遊資訊請下載「旗山老街」APP。（旗山天后宮廣告）