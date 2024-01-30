趁2024年新春假期把握親子、好友出遊時光吧！位於台中市大里區台中軟體園區DaliArt藝術廣場B2的「異想新樂園」，將3000坪的空間打造成全台最大的室內親子樂園，並透過夢幻光影創造出全新的新媒體藝術體驗，讓來到此處的大人、小孩盡情玩耍。

9大主題區 親子嗨玩一整天

擁有9大主題區的「異想新樂園」，包含鍛鍊肢體協調的「繩網迷宮」；多樣設施的複合式城堡「無敵淘氣堡」；彈跳床結合投影的互動遊戲「VR彈跳床」；專為學齡前小小孩設計的「家家酒」；挑戰極限運動的「探索樂園」；變身小小賽車手享受快感的「F2卡丁車」；媲美戶外草地公園的「運動農場」；以及零下10度北歐森林場景的「冰雪奇園」，讓親子嗨玩一整天。

DaliArt藝術廣場B2的「異想新樂園」中的「冰雪奇園」打造零下10度北歐森林場景，體驗賞雪樂趣。（圖／中陽集團提供）

鏡面結合光影與互動設計 打造IG美拍打卡點

以無接縫鏡面打造、光影與互動科技交織的「宙影幻鏡－傳奇」，將數百顆超大氣球燈、近5000條水晶燈、1000盞特殊星雲燈、多幅裸眼3D立體視覺畫，以及巨型互動LED螢幕地面結合，推出原創新媒體創作，構築沉浸式全景夢幻展場，呈現超乎想像的視覺效果和體驗。

寓教於樂 醫學級兒童發展教育團隊合作打造

中陽集團指出，「異想新樂園」與一群醫療、教育專家合作設計打造，現場每項器材除了吸引孩子外，更讓孩子們在玩樂中培養未來潛能，達成「寓教於樂」的目的。透過評估工具施測、觀察行為分析出孩童的問題及發展潛能，設計出適合各年齡層孩子潛能發展的遊戲，提升孩子的能力、改善發展及生活各層面參與上的問題。（中陽集團廣告）