以醫護起家的弘光科技大學洞燭機先，多年前看到高齡化醫療需求，在培育全人健康跨領域照護專業人才的方針下，逐步設立物理治療系、老人福利與長期照顧事業系、語言治療與聽力學系等相關學系。近年更與時俱進推動AI在醫療健康與民生領域的教育及應用，打造全國首間教學型智慧病房，113年將進一步成立AI人才培訓中心，為國家培育優秀的AI人才。

台灣護理人才的搖籃

弘光科技大學校長黃月桂表示，「目前台灣每10位護理人員就有一位來自弘光；全國各醫院護理長，每7名就有1位是弘光校友！」這是56年來努力辦學的成果，且護理學院學制從五專、四技到研究所、博士班一條龍，是全國技職大學中學制最完整的學校。

弘光科大生物醫學工程系於112學年度，升級轉型為醫療器材發展與應用系。（圖／弘光科大提供）

辦學必須順應趨勢與時俱進，洞察AI時代來臨，傳統醫療正逐漸轉型為智慧醫療，護理學院及智慧科技學院早在3年前便跨領域整合AI人工智慧、物聯網，打造出全國首間教學型智慧病房。另一方面，學校也將生物醫學工程系、資訊工程系分別轉型為醫療器材發展與應用系、智慧科技應用系，投入智慧醫療、人工智慧教學及研發。

打造全國首間教學型智慧病房

在教學型智慧病房中，成功導入各種最先進的智慧醫療設備，護理站使用隨時掌握病況的觸控式電子白板，病房設有防止病患跌倒的多維度安全感測器、測量臥位壓力的智慧床墊、智慧監控空氣品質系統，讓學生全方位掌握智慧醫療的應用。同時，也透過AI人工智慧與AR、VR、MR醫療技術結合的課程，供學生從中學習體驗，讓照護更精準。

獲贈AI圖像模型訓練軟體 如虎添翼

校長黃月桂指出，112年12月2日校慶典禮上，智泰科技公司捐贈價值4800萬元的120套VisLab－AI圖像模型訓練軟體，更如虎添翼，因VisLab─AI模型訓練套裝軟體可應用於各行各業上，讓未曾學習過程式語言與不孰悉AI資料庫人士，都能立即開始應用AI技術所帶來的便利性，將產業經驗永續保留並傳承，對於師生廣泛學習應用AI必定大有助益。