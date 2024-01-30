臺中市在《2023遠見縣市總體暨永續競爭力調查》中，多項治安指標表現優越，整體治安成果，更是勇奪全國第一，被評選為生活質感首善之城，徹底改變過去被冠上「治安不佳」的印象，展現出讓市民安心的新面貌。

臺中市整體刑事案件呈現逐年下降，破獲率逐年上升的平穩狀況，每10萬人口的犯罪數僅563.02件，是六都最低的城市，在查緝非法槍彈、掃蕩幫派、檢肅毒品、打擊詐欺等領域，各項績效評核都拿下六都第一、特優等成績。

臺中市政府警察局局長李文章表示，對於重大或指標性暴力犯罪，秉持「有案必破、而且快破」的信念，迅速緝捕嫌犯，展現斬草除根、除惡務盡的執法作為，防制各類不法犯罪。

交通精準執法

貫徹「臺中好行、你我同行」之願景

臺中市政府警察局以「精準執法交通安全全面升級」為年度目標，並貫徹盧秀燕市長「臺中好行、你我同行」之願景，針對行人路權、噪音車取締、酒駕防制、機車族安全及科技執法設置等項目，辦理專案勤務，藉由大數據分析各轄區易肇事及易違規路口，以精準執法強化各項執法量能，守護臺中市民交通安全。

行人路權取締車不讓人、酒駕執法成效為六都第一，噪音車取締經辦理「靜城專案」還靜於民讓民眾有感，機車族安全維護專案經執法後事故下降8％，科技執法設備在112年共設置29處，113年起將陸續增設47處科技執法，透過AI偵測，自動擷取違規影像依法舉發，呼籲用路人遵守交通規則。

針對事故處理逐步優化事故e化系統，事故現場圖繪製流程數位化，提升事故分析防制；針對市民「行的安全」也著重在交通疏導車流，且利用「無人機」及監視錄影設備即時監控本市各重要道路交通流量，與警察廣播電臺合作，隨時播報更新本市最新交通狀況供市民知悉。113年將持續落實各項交通策略，並研擬創新交通疏導與執法措施，建構臺中市優質友善的交通環境，達成「讓民眾與安全同行」之願景。

台中市警方取締車不讓人、酒駕執法成效為六都第一，「靜城專案」還靜於民，讓人民有感。（圖／台中市政府警察局提供）

「7328」警政新策略

守護市民安全再創佳績

臺中市政府警察局局長李文章上任後提出「7328」警政新策略包括治安7掃、交通3E、2快部隊及8大關懷，強化治安、交通與弱勢關懷等作為，為市民打造了安心宜居的治安環境。

臺中市政府警察局透過「7328」警政策略，以「專業、科技、紀律、服務、團隊」為核心價值，針對臺中市治安、交通現況，運用大數據分析，找出符合民意的警政工作重點，並新增為民服務工作。

112年為民服務案件共計13萬9131件、112年失蹤人口尋獲率全國第一、111年保護婦幼安全全國特優、112年上半年辦理性侵害案件工作全國特優，全面守護臺中市的安全宜居和市民的安心感。 （台中市政府警察局廣告）