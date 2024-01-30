幸福巴士／幸福卡

員林市長游振雄力推「幸福卡」，凡設籍員林市的市民，都能免費辦卡，隨卡附贈600元的開卡禮，不僅能夠到特約商店消費，還可免費搭乘幸福巴士，路線包含兔馬鹿共融公園、圓林園、公19晴雨球場、彰南國民運動中心、員林演藝廳、員林火車站、員林公園、百果山遊憩區、兒童寵物公園、藤山步道等。

幸福巴士結合Moovo共享單車，多元且彈性的運輸方式，打造便利的交通環境，最重要的是持員林幸福卡騎乘共享單車，前30分鐘由市公所補貼4元，加上縣府原先補貼的5元，等於持幸福卡騎乘共享單車前30分鐘只要1元，且全彰化的共享單車站點都適用。

疼惜老幼 打造宜居城市

為讓年輕人安心打拚、老幼都能獲得最好的照顧，員林市公所積極推動1里1社區活動中心，目前全市有33個社區發展協會，有15個發展協會設有關懷據點，新建活動中心可提供關懷據點場域，落實健康促進、老人供餐、關懷訪視等福利服務；此外，2023年1月1日前設籍員林且至重陽當月前均未遷出員林之長者，重陽禮金翻倍加碼至1000元。

面對少子化衝擊，員林市公所率先提出加碼新生兒營養補助，新生兒初設籍於員林市且新生兒父母1方設籍員林市滿1年以上未中途遷出且申請時持續在籍者，第1胎補助8000元、第2胎補助1萬6000元、第3胎補助3萬2000元、第4胎以上補助6萬6000元，首胎為雙胞胎者直接補助3萬元。

2024員林燈會暨元宵節主燈「龍翔霞蔚」示意圖。（圖／員林市公所提供）

此外全齡化的遊憩區域，包含「兔馬鹿」共融公園、公19兒童遊戲場、寵物公園等，成為親子共遊休憩場所，小朋友盡情放電，大人也能放鬆身心；原閒置的員林醫院也即將落成改建成整合性的日照社福大樓，包含衛生所、日照中心、親子館及公立育嬰中心等，讓老幼都能獲得最好的照顧，造福長輩，減輕年輕人負擔，讓員林成為宜居城市。

2024員林燈會 沉睡的巨龍再現

員林燈會自2021年起舉辦，已成為年度亮點活動，「2024員林燈會暨元宵節」，公所斥資千萬打造各式夢幻燈光廊道、燈飾，2月8日將在員林龍燈公園登場，點燈後一路嗨到3月3日，絢爛的燈光照亮整片龍燈公園，還有可愛的恐龍寶寶陪伴鄉親歡喜迎新年。

今年燈會的最大亮點，就是將點亮目前坐落在員林龍燈公園、12年前台灣燈會主燈「龍翔霞蔚」，喚醒沈睡了12年的巨龍，隨著龍燈的點亮，也象徵員林將邁向嶄新的篇章；燈會中還有旋轉木馬、咖啡杯遊樂器材，化身成繽紛熱鬧的遊樂園，還有民眾期待的2月24日元宵節晚會，讓2024員林燈會成為一場無比精彩的盛事。

南區公園波斯菊花海

南區公園旁2.5公頃的農田，員林市公所每年都會利用冬季裡作期間栽植景觀作物，以絢爛美麗的花海迎接農曆新年，與附近落羽松林相互輝映，朝氣蓬勃、生意盎然，營造出農田花海美景，邀請大家春節假期白天來賞花、晚上逛燈會；在花海對面更有芭樂園、番茄園可以體驗採果的樂趣，想預約可找大明社區發展協會張理事長0935-388106。（員林市公所廣告）