迎接新春，回首過去一年，苗栗縣警察局同仁克盡職守，日夜勤勉不懈，無論在安居緝毒、打擊詐騙、檢肅槍械、掃蕩黑幫、壓制街頭暴力方面，都展現極為豐碩的成果。

掃蕩槍枝彈藥毒品

112年計破獲槍擊案1件1人，查獲非制式槍枝14枝、空氣槍及其他槍枝（模擬槍）30枝、各式子彈398顆，有效穩定社會治安。

在查緝毒品方面，查獲製造、運輸、販賣毒品76人，轉讓、施用、持有毒品847人，並扣得各級毒品2萬1,267.84公克，成效斐然。

苗栗縣警局持續結合超商及金融機構阻止民眾被詐。（圖／苗栗縣警局提供）

阻詐減少民眾財損

在識詐方面，由縣長擔任領頭羊，運用本縣「打詐苗栗隊」各種宣導，投注宣導量能，並結合轄內超商及金融機構關懷勸阻遭詐民眾提、匯款，辦理阻詐演練719場，並報請縣長提升行員成功攔阻獎勵，於112年總計成功攔阻190件，金額達新台幣1億1,816萬6,762元，有效減少民眾財產損失。

此外，在檢肅黑道幫派方面，配合內政部警政署共執行8次全國同步掃黑專案行動及自辦掃黑行動1 次，計檢肅13件85人到案，成果相當豐碩。

為貫徹苗栗縣縣長鍾東錦推動幸福城市政策，苗栗縣警察局在局長莊勝雄帶領下，未來將持續加強肅槍、緝毒、打詐及掃黑等四大核心工作，以確保縣民生命、財產安全。（苗栗縣警察局廣告）