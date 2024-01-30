財團法人台北市政府教育局認助清寒學生基金會自民國86年（1997年）成立至今，認助逾1萬位學生，累計捐款金額高達7億元以上，為鼓勵更多人加入認助行列，認助清寒學生基金會112年11月首度出版新書《澤與潤 責與任 幫助孩子成功禶~的社會責任》，記錄24位企業、宮廟、慈善團體領袖人物投入認助清寒學生的心路歷程。

鼓勵大眾認助延續愛

臺北市教育局長兼認助清寒學生基金會董事長湯志民在新書發表會一一感謝書中的故事人物，並引用專書封面刊登的杜甫詩句《春夜喜雨》稱他們有如及時雨，讓需要幫助的孩子有了前途與希望，同時，任何一分錢都代表對學生的心意，期盼基金會能集結更多善款，讓愛綿延不斷。

臺北市教育局長兼認助清寒學生基金會董事長湯志民（左）頒發感謝狀給台北市艋舺龍山寺董事長黃書瑋（右），感謝其對清寒學生的貢獻。（圖／財團法人台北市政府教育局認助清寒學生基金會提供）

受助生盼回饋社會

尤其，台北市艋舺龍山寺連續奉獻約30年，至今捐款7650萬，幫助約5000位清寒學生，董事長黃書瑋形容孩子如同幼苗，必須給予適當水分與養分，因此教育局成立基金會讓孩子在日光下成長茁壯，相信他們未來會懷抱著感恩的心，回饋社會。

除了愛心人士善款，台北市政府教育局認助清寒學生基金會也與安致勤資公益信託社會福利基金共同認助2歲就患有脊髓性肌肉萎縮症的學生林宜萱，她平常靠輪椅代步，生活起居都由母親獨自照料，並在租屋處用烤箱做餅乾，透過活動推銷、與林宜萱一起擺攤賣餅乾籌措生活費。

林宜萱表示，她從國小開始受認助至今獲得的獎學金，都用在教學、飲食跟購買文具用品，若有剩餘費用便拿來補貼家用，為了感謝認助人的幫助，每個月都會寫信致謝，並分享在校生活點滴，如今順利考上實踐大學社工系，期許從小受到幫助的自己，長大後有能力回饋社會，讓更多人受惠。