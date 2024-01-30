南投燈會 融合藝術、觀光、文化

2024年南投燈會將在2024年2月3日到25日在南投會展中心舉行，燈會為期23天，為配合龍年主題，今年特別將燈會主題設定為「融耀‧豐光城市」，透過龍的諧音「融」，帶出南投為和諧共生之地，同時是台灣國際旅遊的亮點區域；豐光城市則代表著南投這座觀光首都、豐饒之地，進一步訴諸南投縣為宜居城市的嶄新形象！

馬來貘報到

2024南投燈會現場推出1４個特色燈區，主打全齡共賞燈區。（圖／南投縣政府觀光處）

2024年南投燈會規劃主軸強調全齡適遊、策展手法、跨界聯名，為打造全齡共賞的燈區體驗以及南投縣宜居城市的形象，針對親子與年輕族群著手策劃亮點燈區，繼去年度成功與知名IP卡娜赫拉的小動物，聯手締造全台第一個以插畫IP結合燈會的成功先例後，今年再度將與國內長青IP、亞洲最紅黑白生物「馬來貘」合作，結合龍年與城市意象規劃其專屬主題燈區，期望再次搶攻全台燈會熱門話題。

此外，搶攻年輕族群的目光，燈區特別策劃專屬燈區，邀請多位具國際參展經驗之藝術家進行多元合作，以策展手法融入南投在地觀光、文化與藝術內涵，將裝置藝術、聲光影像結合藝術家創作之媒材製作燈區內容。

14個特色燈區

另為呈現南投燈會之獨特性，今年南投燈會主打全齡共賞的燈區，共推出14個特色燈區，周邊還規劃有主題展覽、表演藝術、傳統燈區、音樂水舞，還有無人機、煙火秀等演出，內容精彩可期。

沙雕竹藝燈區

值得一提的是，今年燈會除了延續往年的舞台演出，特色燈區中還特別結合南投特色物產－竹藝、沙雕與花海景觀，推出「沙雕竹藝燈區」，希望開創2024年南投燈會之全新格局，並作為城市行銷的重要平台，也歡迎全國民眾大手牽小手一起到南投，從各特色燈區看到南投、愛上南投。

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