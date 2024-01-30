南瀛天文館 讓天文展示館更貼近生活

南瀛天文館長年推動天文科普教育，主動出擊跑遍全台各大活動場合，甚至街頭、夜市進行路邊天文推廣，讓民眾感受星空之美與天文奧祕，推展成果獲文化部稱許，補助經費支持南瀛天文館常設展華麗轉身，改造成為更貼近常民生活、鼓勵天文探索的「天文展示館」。

市長黃偉哲表示，南瀛天文館於2013年開館營運，其中常設展逾10年未大幅更新，感謝文化部及時給予「112-113年度博物館發展計畫」補助款支持與肯定，其中補助工程款加計市府配合款共4285萬元，將重新解構原有常設展，打造1座連結博物館當代議題，並能啟動素養學習、全新面貌的「天文展示館」。

全力推展天文科普

教育局長鄭新輝指出，南瀛天文館推展天文科普教育形式多元，不僅發展天文特色課程，並透過晨光天文、天文遊俠及校園天文學家等，將天文課程帶進校園，更辦理全國首創「鬥天機」天文達人擂台賽，讓學童一展天文學習成果。

民眾入場欣賞全台唯一3D球幕星象劇場。（圖／臺南市教育局）

此外，也主動攜手其他在地博物館，將「驚奇博物館行動列車」開進偏鄉校園，111年度各式校園推廣行動，就至少服務116所學校，並辦理超過25場次路邊天文推廣，儼然是另類台南版「繁星」計畫。除了各種實體天文推廣行動，館方也開設YouTube節目，逢特殊天象時，都吸引數萬人次觀看專業解說。

常設展將華麗轉身

南瀛天文館表示，天文展示館2024年初閉館整修，同年底重新開幕，整修期間尚有2館提供服務，星象館擁有全台唯一3D球幕星象劇場、兼具互動與學習的「星動時課特展」；全台首座望遠鏡主題的天文觀測館等館正常營運，另也會推出其他延伸活動，相關訊息屆時會再另行公告。

（臺南市政府教育局廣告）