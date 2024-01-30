去年12月，美國CNN新聞直指台灣的交通狀況是「行人地獄」，基隆市長謝國樑上任未久，就在2023年1月將「行人友善」列為市府第一優先執行任務，希望透過有力度的執法，讓步行的大人、小孩與長輩，在行經路口時，不用再提心吊膽。

宣導與執法 雙管齊下

基隆市政府表示，基隆市是全台最早開發的城市之一，市區道路的規畫、路幅都較為古老、狹窄，若汽機車駕駛人貪圖方便，或駕駛習慣不良，就容易與行人發生嚴重的交通事故。

其次，基隆65歲以上的高齡人口，占總人口約20.02％，比全國平均的18.18％高出不少，再加上高齡者在遭遇交通事故傷亡情形易較青壯年人嚴重，也讓推動「行人友善」政策刻不容緩。

基隆市政府自2023年1月便宣誓要推動這項政策，自然要透過警方執法取締，從農曆春節前的宣導期到進入2月的宣導併執法期到3月進入嚴正執法期。行人交通事故發生率較同期下降28.9％。

此外，市府也自5月中搭配擴大運用交通義勇警察編排協勤，採購110臺微型攝影機配發交通義勇警察使用，同年11月起運用科技建構行人安全用路環境。對市府而言，執法並不是目的，而是促使民眾理解「行人友善」政策的手段。

畫設綠色行穿 加強宣導

隨著行人交通事故發生率降低，基市府也持續推動行人友善政策，緊接著便在基隆市區各處增設「綠色行人穿越道」，從視覺到劃設材質全面改善，採用新式抗滑塗層鋪面，具有高抗滑係數，提供辨識性更高的安全行人環境，不僅有防滑功能，夜間更有明亮等效果。

除市區外，市府更在學童通學重要路口開始畫設綠色斑馬線，也特別維護學童行走安全。並編排警力，強化學童人身安全維護及交通疏導。

為讓民眾都能夠養成禮讓行人的習慣，基隆市府擴大義交在路口協勤，並發放微型攝影機協助蒐證。（圖／基隆市政府提供）

另一方面，市府也運用廣播及社群媒體加強政策宣導，內化進民智與公民素養。透過「基隆Podcast」及「益世電台」廣播節目專訪，並拍攝交安宣導影片發布於社群網路平台推播，基隆市議會楊副議長秀玉及多位議員均肯定行人友善政策之推動，落實交安宣導「向下扎根」，進而反饋影響家中長輩，強化「車輛停讓行人」及「行人遵守交通規則」的正確路權觀念。

友善行人政策 滿意度飆升

在行人路權的執政成績，謝國樑市政團隊比過往團隊突飛猛進：《今周刊》舉辦「2023永續城市SDGs大調查」，經電話民調結果顯示，基隆市在「縣市政府維護行人安全的表現」榮獲非六都城市的第1名，顯示行人友善政策普獲市民的支持。

《CNEWS匯流新聞網》112年12月1日發布「縣市長施政滿意度匯流民調」顯示，有七成民眾滿意基隆市推動交通建設表現，其中「綠色斑馬線與行人早開時相政策」獲得77.8％滿意度，「行人友善政策」亦獲得58.3％滿意度。

交通部112年考評「111年度院頒道路交通秩序與交通安全改進方案」，基隆市執行成效卓著，獲評團體成績「卓越獎」及「達標獎」；在單項成績部分，成績較過往均有大幅進步。

市長謝國樑推動行人友善政策，打造溫暖有愛城市，希望汽機車在行經路口時主動禮讓行人外，行人通過路口時也盡量不拖延，同時注意行路的效率與安全，形成一個雙向、更同理的友善環境。（基隆市政府廣告）