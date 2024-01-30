放寒假囉！緊接著就是大家最期待的過年了，寒假與年節是親子旅行的好時機，旅行與閱讀可以幫助我們開拓更寬廣的視野，還能培養親子感情。閱讀是孩子生活經驗的延伸，新北市近年來持續打造城市友善閱讀空間，希望提供市民造訪圖書館和閱讀的慾望，讓閱讀成為生活不可或缺的生活日常。

甫於去年開館的新北市立圖書館林口李科永紀念圖書館、泰山分館、以及板橋四維分館都各有其特色，也是深受民眾喜愛的熱門打卡景點，今年過年邀請大家來一場圖書館小旅行，和孩子一起閱讀，一起旅行，一起看到不一樣的視野！

林口李科永紀念圖書館 積木打造的閱讀樂園

沉穩的黑色建築外觀，如同鋼鐵打造的巨型積木，在充滿綠意的公園中，格外吸睛。以兒童為中心打造的李科永紀念圖書館，2層樓的建築，以書本環繞的「書香坡道」串聯動態與靜態的閱讀空間，一樓有動態的「樂學基地」，為故事活動與感統遊戲的互動閱讀區；「陽光曬讀庭」是可以恣意享受陽光灑落的戶外閱讀空間；「伴讀區」提供報刊雜誌，讓家長陪伴幼兒時也可以輕鬆閱讀；2樓為靜態的「共享書房」， 2萬餘冊的童書，書架以孩子喜愛的堆疊積木為概念，透過方形與多邊形的堆放，提供一個富有想像力的空間；另外還有「日光閱讀區」與「小學堂」，提供家長與孩子共學、共玩的學習場所。

板橋四維分館「嬰幼兒雙語學習專區」讓孩子可以從小培養英語閱讀力。（圖／新北市立圖書館提供）

泰山分館 療癒系閱讀天堂共享親子時光

優雅挑高的書牆，明亮寬敞的開放閱讀空間，媲美蔦屋書店的泰山分館是療癒系的「閱讀天堂」。樓下為公有市場，是民眾採買食材，民生供應的重要場所，圖書館則是提供精神食糧的「書．市場」，針對社區居民打造的全齡化閱讀空間，規畫有開架閱覽區、期刊閱報區、視聽區、資料檢索區、地方文史區、兒童閱覽區、讀者休憩區、自助取書區、以及多功能活動室等，4萬本藏書，讓全家人可以在放鬆解壓的舒適空間中，選擇適合閱讀的書籍。

森林系板橋四維分館 萬本兒童外文書任你借

位於公園內的板橋四維分館，以清新森林系風格打造，同時針對親子族群「升級」兒童閱覽室，打造「親子共學」新空間，結合美國慧智文教基金會與公共圖書館新北分區資源中心，提供上萬冊的外文圖書，更設置「嬰幼兒雙語學習專區」，讓父母可以和孩子一邊閱讀繪本，一邊學習英文，透過「親子共讀」培養孩子的英語閱讀能力。（新北市立圖書館廣告）