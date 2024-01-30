高雄變得很不一樣了，從阿公店溪、後勁溪、愛河到鳳山溪再到高雄港，水質優良、生態豐富及水岸優美，除了在河岸兩側大量種植植物以形塑水岸綠化外，最重要的是根源蘀隤漣幭隉A而能徹底改善河川水質方法，只有推動污水下水道建設；另外高雄市政府水利局推動污水下水道建設再進化，將收集到民生污水經過特殊處理後產製再生水，提供給產業界，以達到水資源循環再利用。

花費40年 形塑親水空間

50年代後，高雄市逐漸因外來人口的大量移入，工廠林立，每日大量的家庭污水及事業廢水排入河川之中，早已超過河川自淨的承載量，因而變得惡臭四溢，魚蝦絕跡。所以高市府在民國68年從愛河整治開始推動污水下水道建設，除了加速興建污水處理廠、污水管線及用戶接管外，初期採用截流方式，可立即達到民生污水不再流入河川，目前已投入300餘億元，用戶接管普及率已近50％；另外興建7座水淨場，民生污水經過礫間淨化後再排入河川，提供河川乾淨的水源。在經過40餘年的努力下，河川水質提升已獲成效，形成從北到南生態廊道。市府更在水岸及海港形塑親水空間，每天都可看到民眾或國外旅客在河岸周邊遊憩。

向下扎根 傳遞正確觀念

環境教育必須從小扎根做起，高市府自109年起將污水下水道的基本知識納入小學環境教育課程，112年更是擴大舉辦14場近千餘人次參與的國小校園污水下水道的環境教育課程，希望向下紮根、傳遞正確水資源觀念，讓污水下水道基礎建設推動更加順利。水利局也積極將原屬嫌惡設施的污水廠，透過環境營造及環境教育等方式爭取周圍居民的認同，大樹、鳳山、楠梓及臨海污水廠皆已取得環境教育設施場址認證，可供市民參觀及辦理環境教育。

後勁溪鳥瞰。（圖／高雄市水利局）

因全球氣候變遷、缺水危機日趨嚴重，且產業發展需要額外的水資源供應，高市府為了成為產業發展的強力後盾，超前部署與中央合作推動再生水廠，在內政部國土管理署指導及支持下，已完成鳳山及臨海水資源中心，每日可供應7.8萬噸之再生水給臨海工業區使用，再生水建設成效全國第一。

超前部署 台積電、民眾不搶水

為因應「護國神山」台積電公司進駐高雄楠梓產業園區，高市府已提前推動北高雄再生水計畫，辦理橋頭及楠梓再生水廠規畫及招商作業，總計可供應每日10.5萬噸再生水，以確保台積電所需的水資源供應無虞，無須與民爭用自來水。加上未來鳳山及臨海廠擴廠，高雄市每日可提供21.5萬噸再生水給產業界，有助於高雄市產業轉型及發展。

高雄，已從過去的工業之都，逐步化身為一座水岸宜居城市，並成為水資源循環再利用的領航城市，共同守護水資源，讓土地與環境永續生生不息，共創美好未來！（高雄市水利局廣告）