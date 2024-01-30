高市支持性 就業服務

為促進身心障礙者就業，高雄市政府勞工局推動身心障礙者支持性就業服務，與民間單位協力辦理，提供具有就業意願之身心障礙者，以個別化之就業安置、訓練及其他工作協助等支持性就業服務，並配有就業服務員，提供支持性輔導，從判斷是否適合該職缺，到面試及就業，甚至連心態也會予以支持協助。

了解個案特質 媒合合適職缺

身心障礙者支持性就業服務流程會先由職業重建個案管理員評估，透過身障支持性就業服務員透過會談，瞭解服務對象的障礙特質、就業能力、環境限制，再評估各項服務資源後，制定客製化的就業服務計畫，從開發工作機會到媒合職缺，甚至會陪同個案面試及到工作場所進行就業追蹤。

從事就服員17年的財團法人心路社會福利基金會高雄就業服務中心主任王柏軒分享，患有自閉症的阿正（化名），易有焦慮狀況，情緒緩和需要一段時間，又加上家中遇變故，時常擔心自己受騙，他透過耐心與其家人訪談，並同步協助媒合其他局處資源，讓阿正和家人生活逐步邁入穩定，對於個管員的協助也能更加放心，後來阿正成功面試上包裝作業員，目前穩定就業中。

不必依靠家人 靠自己闖片天

「如同拯救整個家庭！」王柏軒說，協助身障者能獨當一面，獨立生活養活自己，不必依靠家人生活，感受到自己服務有存在意義。

就服員至職場關懷個案工作狀況。（圖／高雄市政府勞工局提供）

以協助聽障者為主的社團法人高雄市聲暉協會，服務約13年的就業服務組長鄭志釗說，身障者因感受敏銳，常因外界一個眼神或是不同臉色而容易受挫，因此個管員給予心理支持和緩解情緒就相當重要，也要如「朋友」般，在旁談心鼓勵，掌握身障者特殊性，發覺優勢，協助媒合適合工作。

想瞭解高雄市支持性就業服務內容，歡迎至高雄市政府勞工局網站瞭解，或洽服務專線07-8124613轉542或546，將由專人為您詳細說明。

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