新北市農會文山農場位於新店風景線上的一隅，前身為日治時期的茶葉指導所，為茶種育苗、繁殖，製茶技術交流與傳承的據點，占地約21公頃，玉水碧綠，山巒瓜瓞綿綿蓊鬱，依傍著新店溪發展的文山農場，具有豐富生態，是棲身在都市叢林中的世外桃源。

文山農場現由新北市農會管理，民眾可預約入園及專人導覽，體驗茶文化及生態淨化洗禮。農場以自然為本，復育農場環境，發展多元環境教育體驗課程，經過多年結合自然景觀生態的環境教育課程，於2023年取得環境部的環境教育設施場所認證，成為新北市第20處環境教育場所，是親子同遊的絕佳新選擇。

春花秋楓四季都美

在春暖花開的初春時節，全家大小不妨一起走訪文山農場，漫步在櫻花環園步道，感受春天帶來的粉色暖意，漫步在農場中，可以不時的發現鳥兒穿梭在樹林間。戀戀愛情花及魯冰花在春夏之間用紫藍與杏黃綻放在茶園間，媚惑著紫斑蝶和鳳蝶結伴採蜜，可近距離觀察蝴蝶們覓食時的翩翩起舞，在邁向炎熱夏季前增添浪漫氣息，展現生命力。

秋意正濃楓正紅，漫天楓香環繞點綴整片農場，瀰漫詩意及慵懶，這時不妨放慢腳步，好好的徜徉在文山農場享受愜意生活。文山農場內隨著四季變幻，色彩繽紛，夾以坐落於起伏山坵上的茶樹，滿眼綠意，宛若人間仙境。

初春時節造訪新店文山農場，漫步在櫻花環園步道，浪漫指數破表。（圖／新北市環保局提供）

體驗昔日「茶金」歲月

農場茶園可供遊客體驗採茶、製茶及品茗課程，戴上斗笠、揹著茶簍、挽起衣袖，輕捻傳聞中的一心二葉，採集茶葉後，經過萎凋讓茶菁中水分適度蒸散，減少茶葉中水分含量來進行發酵，並透過雙手揉捻的力量使芽葉轉動互相摩擦，茶汁附著於表面，便於沖泡溶出。在品茗過程中聽著老茶師訴說當年風光的「茶金」歲月，進入百年製茶廠，彷彿聽到當時不分晝夜的製茶機器運轉的聲音，如今化為沉寂，靜待旅人打卡美好。

儘管歷經時代變遷，文山農場仍堅守取之自然、用之自然的環保理念，取得有機茶園認證，積極推廣品茗文化，讓遊客親自體驗採茶、製茶、泡茶並結合農場生態等活動，感受文山農場帶來的清新沁入身心。

多元環境教育場域

文山農場擁有獨特的地理環境，鄰近市區卻又遠離塵囂，位在雪山山脈與大台北地區，成了物種交流的重要廊道，農場內豐富的生物多樣性，讓民眾能夠一年四季在農場裡觀察到多元的動物及昆蟲，如台灣藍鵲、紫斑蝶還有獨角仙等，並成功地營造螢火蟲棲地，夜訪螢火蟲成了夏季最好的環境教育課程，藉由帶領遊客觀察其生態及棲地環境，進而深化環境保育的觀念，透過帶領遊客深度認識生態環境，紓解在城市中的惱人壓力，不知不覺地沉浸在豐富自然景觀及人文生態環境中，盡情地舒展身心。

新北市環保局說，文山農場在保育動植物、維護生態環境上著墨許多，也透過多元的環境教育課程，串接了人與自然的關係，希望透過「茶香、花唱與閃閃螢光」成就文山農場美麗的景緻，為旅客們織造一幕幕的甜美回憶。（新北市環保局廣告）