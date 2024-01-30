還記得小時候常去的那座市場是什麼樣子嗎？你最愛市場裡的什麼商品呢？為了延續市場人情味與在地機能，新北市政府近年積極改變市場環境，除了近期舒適好逛的林口市場與五股公有市場外，市場處更配合現代消費與旅遊習慣，結合周邊觀光景點資源重新規畫市場定位，改造數個傳統市場為「美食廣場」型態，匯聚多樣化美食、下午茶、甜點及飲品，為周邊居民與觀光旅客提供補充能量的最佳歇腳亭，希望為市場周邊帶來全新的美食體驗與經濟效益。

多元美食攻占味蕾

位於淡水老街上的淡水中正美食廣場，提供良好舒適的用餐環境，「盧記大腸紅麵線純手工粉圓」、「幸福咖啡」的冰滴咖啡與冰花煎餃等，都是這裡的必吃好料，非常適合遊逛老街時進來休息享用。

剛改造完成的瑞芳美食廣場位於瑞芳老街上，主打香氣四溢的道地美食，如「豐味肉羹」、「牛魔王中華麵食」、「林記福州胡椒餅」與「阿伯熱油麻糬」等，都是老街觀光不可錯過的美食佳餚。

瑞芳美食廣場內的「阿伯熱油麻糬」，軟中帶Q，瀰漫濃濃花生香氣，搭配一杯熱茶，就是最棒的下午茶。（圖／新北市市場處提供）

坐落於鶯歌火車站與新北市美術館旁的鶯歌美食廣場，則結合多樣化美食與年輕人喜愛的下午茶甜點咖啡，從「歡樂米」的中式飯糰、「盛匠和食」的日式丼飯，到「去哪咖啡」的冰手沖咖啡與巴斯克蛋糕等，讓民眾在鶯歌石登山與參訪美術館滋養心靈之餘，更能來此點上一套美食饗宴，享受身心皆富足的文青小旅行。

深夜食坊風格吸客

此外，市場處更推出夜間版美食廣場「汐止觀光夜市」，以深夜食坊風格打造獨特遊逛氛圍，這裡的老字號「邱記龍鳳腿牛肉麵」與「剉冰女王」、後起新秀「好先生美食臭豆腐」、「來吃生魚片」與「燃燒漢堡」等，將最接地氣的夜市與一脈相承的職人精神結合，為夜市增添了低調奢華感與祭典氣氛。

市場處邀請大家於周末假日出遊觀光及春節走春，不妨順道來美食廣場大啖在地美食與補充能量！

營業時間

★淡水中正美食廣場：周一至周五上午11點至下午8點，周六上午11點至下午9點（周四休市）

營業地址：新北市淡水區中正路115號

★瑞芳美食廣場：上午6點至下午9點，每月最後一周的星期一休市

營業地址：新北市瑞芳區民生街35巷2號

★鶯歌美食廣場：周二至周日上午11時至下午9時（周一休市）

營業地址：新北市鶯歌區建國路108號

★汐止觀光夜市：下午5時至晚上11時

營業地址：新北市汐止區水源路一段至新興路之台鐵橋下