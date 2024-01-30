新北市政府推動友善人本環境成績亮眼，參加內政部國土管理署舉辦的「2023馬路好行評選」，共獲得12項大獎，包括工務局及板橋區公所的8項工程獲獎及1座個人貢獻獎；養工處則在教育宣導案件評比獲得2座優良獎，除總計11座大獎外，也獲得國土署頒發評審團特別獎的最高榮譽，由養工處長簡必琦率領團隊成員代表市府接受行政院長陳建仁頒獎。

形塑友善人行環境

由內政部國土管理署暨社團法人中華鋪面工程學會共同舉辦的「2023馬路好行評選」，在去年12月15日舉辦頒獎典禮，由行政院長陳建仁主持。養工處以「三鶯文創整合計畫-鶯歌核心區人行環境」以及「『美學示範基地』-府中雙城」，以各項措施完善人行空間，打造安全寬敞的觀光兼通學步道，贏得2項特優工程。

另外，工務局工程科長鄔豪中因擔任「新北市美學示範基地-府中雙城」計畫總窗口，榮獲個人貢獻獎的殊榮，頒獎典禮當天代表市府上台分享在淡水、板橋府中及三鶯等區域的改造成果，講述如何利用人行環境改善創造美學遊憩軸帶空間，分享落實人行環境的安全與舒暢，一同翻轉城市空間，展現市府打造新北宜居城市的決心。

而三鶯文創整合計畫-館前路、汐止區康寧街、新埔國中通學廊道及新北科技園區等4項周邊環境改善工程獲得優良獎。其中鶯歌區館前路「藝」步道將藝術元素融入人行環境，塑造帶狀戶外藝廊空間；新埔國中通學廊道工程在圍牆欄杆以巨型鉛筆當裝飾柱，象徵「大筆如椽」，期許學生有豐富的文采內涵。

鶯歌核心區人行環境工程（陶步道）-鶯歌老街改善後。（圖／新北市工務局提供）

板橋區忠孝國中通學廊道以及板橋區縣民大道人行環境改善工程則分別拿下佳作。忠孝國中一案透過整併調整停車格、電桿、樹穴等，解決既有人行道淨寬不足問題使人行道大幅拓寬，達到淨寬150公分標準，讓人行道及附屬設施回到「以人為本」的初衷，通學廊道的改善除了學童與家長，也讓周遭社區民眾受益，獲得優質且安全的通行環境

扎根人本交通觀念

值得一提的是，養工處推廣道路品質行銷有成，邀請國土管理署及在地里長攜手推動人本環境，拍攝「全能街道改造王」了解在地居民需求、舉辦友善環境論壇和全國產官學界人士交流及至小學利用說故事搭配有趣的動畫，讓小朋友們可以淺簡易懂得了解友善環境的重要，因而在教育宣導案件中榮獲整體優良獎及影音或網路行銷類優良獎的佳績。

工務局長祝惠美強調，新北市幅員廣闊，儘管道路長度居全國之冠維護不易，市府仍致力於推動人本環境，讓民眾好行。自2017年度前瞻計畫「提升道路品質計畫」啟動時，市府變積極向中央爭取前瞻計畫補助經費；為維護本市學童通學安全，自2019年起更是利用多元的宣傳管道，提倡通學廊道的重要性，提供學生優質的通學環境，期望透過行銷推廣計畫，讓民眾更了解人本交通重要性，市府也將持續秉持「高品質、高效率」以及「安全至上」的原則，持續努力讓人本交通建設更加完善。

若想進一步了解「「2023馬路好行評選」獲獎名單，請進入下列網址 https://pse.is/5cu7y8 參考。（新北市工務局廣告）