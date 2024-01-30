戒菸拿好禮 打造無菸家庭 揪出B、C肝 篩檢篩起來

花蓮縣衛生局為守護縣民健康，協助癮君子透過戒菸門診服務戒除菸品，並持續舉辦戒菸摸彩活動，鼓勵每一位吸菸者都能做出勇敢的抉擇，選擇戒菸，為自己和家人打造更健康的未來。衛生局提醒，參與戒菸活動，就有機會贏得豐富的禮券，同時也能深刻體驗擺脫吸菸所帶來的健康風險和實質好處。

向下扎根 落實菸害警覺

花蓮縣衛生局表示，反菸小尖兵、反菸小達人，從小扎根無菸家庭，縣衛生局致力打造清新無菸的環境，與花蓮縣轄內各幼兒園及各小學4年級攜手合作，共同推廣反菸教育，提升幼兒及學童對菸害的警覺，落實無菸家庭的理念。

衛生局製作「無菸家庭，我家不吸菸」反菸小尖兵學習單、響應認同單，傳達了家庭對保持無菸環境的共同努力。同時也表達了為孩子的健康成長而做出的清晰承諾，提高家長和學生對反菸活動的關注及參與。

2023「勇者拒菸 英雄再現」摸彩活動，局長朱家祥抽出獎項，鼓勵民眾戒菸。（圖／花蓮縣衛生局提供）

花蓮縣衛生局呼籲吸菸者，戒菸不僅是為了自己，更是為了身邊的摯愛，勇敢迎向新的無菸生活，撥打免付費戒菸專線0800-636363。

B、C肝檢驗率達7成 居全國之冠

此外，自民國100年迄今，花蓮縣B、C肝篩檢涵蓋率已達54.6％，RNA檢驗率更達到74.1％，居全國之冠。花蓮縣秀林鄉、卓溪鄉及萬榮鄉為C型肝炎高盛行地區，已達C肝微消除的階段性里程碑，更榮獲「112年全國B、C型肝炎篩檢績優評比」C肝風險潛勢第6、7級地區成效績優獎。

衛生局表示，112年5月至7月花蓮市及吉安鄉辦理7場B、C肝大型篩檢活動。另外，監獄為高盛行場域，花蓮監獄進行全面性的C肝篩檢，篩檢率達96.64％。在推動肝炎消除的工作上，除花蓮縣轄10家醫院的努力外，98家基層診所貢獻更不容忽視，期許2025年前持續齊心協力，消除C肝全民動起來。（花蓮縣衛生局廣告）