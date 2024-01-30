暢遊嘉市 感受畫都新美學

陳澄波、林玉山、蒲添生是嘉義市最負盛名的前輩畫家、雕塑家，嘉義市立美術館由古蹟整建而成，以當代視野策展，展出前輩藝術家作品及當代藝術。

市立美術館

在展覽、典藏、研究、教育推廣、出版和各式活動中，帶入當代性辯證，從今日的生活和文化角度思考如何觀看、尋思和理解過去，創造新的觀點，重新理解、探索當下的環境和社會的議題。

「非日常路徑」展展期：2023.11.01－2024.02.18 展場：嘉義市立美術館全區

「懸置的界線」展展期：2023.1.27－2024.05.12 展場：嘉義市立美術館

交趾陶館

嘉義市交趾陶館是全台第一個以交趾陶為主題的地方特色館，交趾陶是嘉義市重要特色工藝，清代從閩、粵傳入台灣，裝飾廟宇建築為主，因而以「建築上搬戲－來聽廟尪仔講古」為主題，邀請觀眾入場聽故事。

館內有台灣交趾陶的開基祖葉王的真跡作品〈立姿侍臣文官像〉，是鎮館之寶，人物服飾線條造型自然、獨有的胭脂紅是看點。

還有很多互動體驗，例如〈八仙過海〉可以對比實體與數位影像，獲取更多關於作品的資訊；〈廟尪角色試鏡〉透過戲劇認識交趾陶各個不同故事角色的各種肢體動態表現；〈對場作〉可體驗交趾陶製作流程。

開館時間：周二至周日上午9：00至下午5：00（周一休館）

地址：嘉義市忠孝路275-1號3樓舊監獄宿舍群

嘉義市立美術館虛擬展示蒲添生＜運動系列＞作品。（圖／嘉義市政府文化局提供）

嘉義舊監獄宿舍是木構老屋聚落，2017年開始執行「以修代租」計畫，發展出「木都2.0工作聚落」，成為木業轉型培育的培養皿，找回木材之都的歷史脈絡，並提供實踐木造產業創新的場域，2020讓舊監自由、2021台灣設計展－舊監青年旅店這兩項大型展覽打響舊監的名號。

舊監獄宿舍群為基地所推動的「木都2.0工作聚落」，首次參加2022年第十屆台灣景觀大獎即拿下「傑出獎」最高殊榮，2023年更獲得日本設計振興會主辦「GOOD DESIGN AWARD」的肯定，不僅讓世界看見台灣，更讓嘉義市站上國際舞台。

實驗木場

實驗木場以木都嘉義為基地，舊監獄日式宿舍群為核心，配合嘉義對木構「研究」及「加工」的機能需求，嘗試提出現代木構新結構方式，延續嘉義「木都」的特色及價值，期能作為全市超過6000棟木造舊建築更新與育成之實驗中心。

實驗木場榮獲2023第16屆室內設計大獎（TAIWAN INTERIOR DESIGN AWARD）評審團特別獎、2023年德國iF設計獎公共建築類；2022年建築園冶獎及國家卓越建設獎、2022年第十屆台灣景觀大獎特殊主題類佳作。（嘉義市政府文化局廣告）