屏東海生館《巨鯨之路》撼動人心

百年來台灣首次記錄到的藍鯨，在轉身之後歷經1420個標本處理日程，以20公尺長、63節椎體、1公噸重的身軀，重新遨遊在屏東海生館10公尺高的蔚藍大廳上方。來自大海中的巨獸鼴H，將透過身上每塊骨骼向我們訴說著浩瀚海洋的生命故事。

踏上巨鯨之路 詠嘆海洋萬物的壯麗

夜幕降臨，波光粼粼的海底世界同樣熱鬧非凡，披著月色的夜行魚群、自帶絢麗螢光的活體珊瑚，是被譽為「一生必去的夢幻體驗」夜宿海生館活動中最為之驚豔的夜間探索行程。透過解說員的帶領與各式豐富有趣的體驗活動，民眾將探索海洋生態的各式面貌，進而理解海洋生態環境的重要性。

館內除了擁有豐富的海洋教育資源、可愛的海洋生物外，還有票選為全台十大網美景點的海藻森林，讓每位參觀的民眾都能獲得不一樣的感官體驗。今年就讓我們踏上巨鯨之路，一同感受來自這片蔚藍海洋的壯闊「鯨」奇。

小墾丁渡假村擁有絕佳觀星景觀。（圖／屏東海生館提供）

仰望絢爛銀河 見證璀璨星空的感動

恆春半島的滿州鄉是猶如桃花源般的悠然山林，小墾丁渡假村園區占地40多公頃，散落300多棟的進口小木屋，花木扶疏、綠草如茵宛如進入國外莊園，封閉式的小木屋渡假村適合親子、樂齡族群，自然微風輕拂、散步於園區內，有著獨特自然景觀、可以安心的讓小孩、寵物在廣闊草地奔跑遊玩，村內的休閒娛樂設施、生態環境及餐飲服務一應俱全，更是觀星渡假、賞鷹及其他自然生態的絕妙聖地。

小墾丁渡假村近年還結合地方創生，引導住客深入社區體驗在地生活之美，與在地社區合作推出生態旅遊行程，尤其滿州鄉是牧草之鄉，寬闊的牧草原、欖仁溪等自然景觀都很值得深入旅遊；還可以騎乘鐵馬自由行或就近參加社區農村生活體驗。

旅遊資訊

★交通資訊：

屏東國立海洋生物博物館

地址：屏東縣車城鄉後灣村後灣 路2號 電話：08-882-5678

小墾丁渡假村

地址：屏東縣滿州鄉中山路205號電話：08-880-2880

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