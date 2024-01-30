中華醫大畢業生 就業率破9成

中華醫事科技大學創校55年，校務發展及學生表現，均有不凡成就；2023年《遠見雜誌》最佳大學排行榜獲評選為全國醫科大學10強，就學穩定率也在全國位居前10名。

特色實驗場域

校長孫逸民指出，辦學卓越成果奠基於近年不斷擴充、建置特色實驗場域，培養學生接軌職場技能，例如寵物照護與美容系建置寵物實習醫院；護理系、長照系有智慧長照健康場域；職安系則有AI智慧化勞動安全互動體驗館；視光系有視覺醫學實驗中心。

孫逸民強調，透過爭取高教深耕經費、獎補助款擴充教學設備、建置實驗場域，廣獲業界回饋，各大醫院及業界樂於進用華醫畢業生，2023年學生就業率高達93％。

此外，學校也針對國家考試建置線上考照軟體讓學生練習，不僅提高考照率，近3年更有23位應屆畢業生在醫檢師、護理師、營養師等國考拿下全國前10名及榜首的榮耀；餐旅系近年校外廚藝競賽囊括52項金牌；教育部2022年全國技專校院實務競賽，華醫榮獲全國第一。

提升語言能力

為培育學生國際視野，華醫每年舉辦海外職場見習，安排大三、大四、二技及五專四、五年級生前往美國、加拿大、日本等國的相關機構見習及遊學，學生透過實際走進職場，增長技能也提升語言能力，其中不乏表現優秀的學生被見習醫院留任，日本赤十字醫院就從見習學生中爭取留任人才。

學生到日本足利赤十字醫院實務見習。（圖／中華醫事科技大學提供）

孫逸民表示，照顧學生、成就學生，是校務發展重點也是目標，為讓學生畢業後有好的出路，學校積極爭取校外經費，向勞動部申請就業學程輔導學生，爭取到的補助課程數與金額，為雲嘉南大專院校中最多；此外，產學計畫這2年增加110％。這些具體成果，對學生畢業和就業銜接與出路，帶來實質幫助。

華醫也善盡大學社會責任，依科系特色辦理照服員訓練班、公共衛生班；也獲得教育部大學社會責任計畫補助，合計約1100萬元，師生團隊前進南化、楠西、玉井、左鎮等偏鄉實踐在地健康老化願景，為實踐優質科技大學付諸行動。

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