台南市一名吳姓男子，不滿鄰居吳女飼養的犬隻及餵食的流浪犬，在他住處前隨地便溺，2022年5月14日晚間11時許，拿空氣槍朝吳女揮舞，還作勢射擊及揮打，並飆罵「你娘雞掰」，吳女因心生畏懼，憤而報警提告。

法院審理，吳男坦承有對吳女罵「你娘雞掰」，但矢口否認有恐嚇犯行。辯護人則為吳男辯護指稱，依據現場監視器顯示，吳男雖然有舉起空氣槍，但那是在跟吳女爭執狗尿尿怎麼辦，是把槍指向遠方，詢問吳女狗便溺怎麼辦，不是對吳女作勢射擊。

法官勘驗監視器畫面，2人談話時，一隻黑色流浪狗朝2人跑來，吳男隨即持槍朝流浪狗射擊數發，吳女見狀連忙上前阻止及爭論。後來雙方爭吵，吳男左手持槍朝空中作出開槍動作，還作勢要打吳女。雙方持續爭吵，吳男改以右手持槍，作勢攻擊吳女。

法官審酌，吳男因不滿吳女餵養流浪犬而起爭執，未理性溝通或尊重他人權利，反以貶抑性之粗俗言語辱罵且作勢攻擊，吳男犯後未坦承全部犯行，難認態度良好。日前依法判決，吳男依犯恐嚇危害安全罪，處拘役20日，可易科罰金。可上訴。