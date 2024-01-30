花蓮縣一名沈姓男子，2023年4月6日晚間8時許，行經花蓮市一家超商前，發現鄭姓男子坐在階梯上，突然想起多次聽聞鄭男到處嗆聲，「沈XX是臭俗仔，不敢殺我」。

沈男因為剛喝完酒，看到鄭男更是氣憤難耐，竟掏出隨身攜帶的水果刀，從鄭男身後用左手困住他，隨即用水果刀猛割鄭男頸部，鄭男當場滿身是血，所幸民助見狀立即報案求援，經送醫搶救後才免於一死。沈男則是在行兇後迅速逃離現場，前往一家郵局前休息時被警方查獲，警詢後依法送辦。

法院審理，沈男之精神鑑定報告顯示，沈男過往因幻聽干擾、被害感、關係妄想，而被判定思覺失調症，在未服藥、飲酒狀況下，並未有明顯的幻聽、妄想，但仍有情緒低落，因此診斷應主要為持續性憂鬱症，合併酒精使用引起的精神疾患。

法官認，沈男過往即便有長期大量飲酒也能持續工作，可依此了解具有酒精的耐受度，並未因血液中的酒精濃度上升，而出現認知功能受損；且在過程的記憶呈述、判斷使用刀器的原因及方式、後續返回平時居所的選擇，均與現場目擊證人描述、攝影鏡頭發現一致。

法官認為，沈男在相關的認知功能、工作記憶、執行功能等，並未因情緒低落或飲用酒精，而造成明顯下降或缺乏。沈男子在犯行當時，應未達「行為時因精神障礙或其他心智缺陷，導致辨識行為違法或依其辨識而行為之能力，顯著降低或顯有不足。

法官審酌，雙方平日並無往來，僅因不滿鄭男對外揚言不敢對其不利，而未能理性控制情緒，飲酒後持水果刀刺擊鄭男頸部，並隨即離開現場，鄭男所受傷勢非輕，若非即時就醫急救得宜，則可能致命。

法官考量，鄭男不願原諒沈男，因而未能與沈鄭男和解。日前依法宣判，沈男依犯殺人未遂罪，處有期徒刑7年。可上訴。

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