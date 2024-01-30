全球迎向智慧電動車新時代，但美國電動車大廠特斯拉在日本的市占率卻非常低，這讓該公司執行長馬斯克相當惱火，日前怒嗆日本人「認知不足」（lack of awareness）。財經網美胡采蘋則在臉書發文，分析日本轉抱油電車的關鍵。

胡采蘋表示，日本人愛買油電車而不喜歡純電動車，10年前日本的純電車數量其實是全球最高，2010年全球電動車七成都是賣到日本，她認為是2011東北大地震之後的市場劇變，「全區水電皆斷，看著別人開燃油車逃走應該是很想哭的心情吧。」

特斯拉股價今年迄今大跌逾20%，胡采蘋日前撰文提到，去年底她早就把持有的特斯拉股票全數出脫。她說去年就警告特斯拉會被大陸電動車打到沒利潤，自己也在220-240美元價位賣掉所有特斯拉持股，轉成買進微軟（Microsoft）。

日本錯失電動車發展先機，大陸車市則迎頭趕上，路透社報導，大陸乘用車市場信息聯席會(CPCA) 預估，2023年大陸整體汽車出口量將達526萬輛，可能比日本製造汽車的出口量多出近100萬輛。這將是2016年以來日本第一次從汽車出口量第一的寶座跌落，日本當年首次超越德國，登上的汽車出口全球第一，維持全球第一頭銜僅7年時間。