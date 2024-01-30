一名人妻小美在懷胎9月時發現老公在外養小三，甚至還送12萬名牌項鍊給她，坐月子期間，女方也傳送裸照給老公，她為了挽回婚姻不惜挺著大肚子下跪，卻遭老公毆打，最後提出離婚，並向小三求償30萬元，一審獲得勝訴。但小三上訴，法官查出她平時住豪宅、開名車，還從事養馬活動，經常搭商務艙出國、住高級飯店，上訴遭駁回，全案定讞。

根據判決書，小美向法院控訴，老公與小三於108 年9 月27日認識，認識半年後女方就知道老公有婚姻狀態，仍執意與老公交往，並發生數次性行為。小美還發現，老公還贈送12萬的寶格麗項鍊給小三，小三也要求老公離婚，當時她懷胎9月，為挽回婚姻不惜向老公下跪，產後坐月子期間，老公仍與小三多次出遊，丈夫為支應與小三交往之大量開支，自111年4月起拒付子女扶養費、房貸等家庭生活費用，後來她又發現小三傳送裸照給丈夫，丈夫竟為袒護小三，不但刪除裸照，又並毆打她成傷。

法官調查，小三雖否認與小三發生性行為，但卻從雙方訊息得知，小三曾傳送「從那天打完泡，你就整個人消失」、「然後你就打來跟我說你要分手」之訊息給男方。小三也自承：我說的打完炮就是發生性行為。

小三雖然強調，因為當時男方跟我提分手，我說這個是要激怒他，我故意說他對我射後不理，但實際上沒有這件事，我後來覺得這個玩笑很無聊。

且小三上曾與男方在旅館過夜，還當時同住一間雙人房，渠2人當時在婚外情交往中，相約北上投宿同睡一房，元配據此主張2人有發生性行為，也無違反社會常情及經驗法則。

法審理後認定，小三平時住豪宅、養馬，其臉書照片更有享用高級餐廳、飲用高級酒類、乘坐商務艙至日本旅遊、住宿高級飯店等，顯見其家境富裕、生活優渥，元配請求賠償30萬元屬有據，全案確定。