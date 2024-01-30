農曆春節即將到來，代表「刮刮樂大戰」又來了，盤點市面上的刮刮樂，以賺錢率來看，面額200元的「幸運紅包」最高，至於春節期間最熱門的2千元刮刮樂「2000萬超級紅包」回本率、賺錢率排名倒數第二，但如果中獎賺最多，顯示報酬高風險也高。

風傳媒報導，市面上刮刮樂回本機率最高的是，面額200元「金龍報喜」的50.34%，其次是面額100元的「龍年行大運」機率50.09%，但龍年行大運賺錢率最低，僅3.42%。

賺錢率最高的是面額200元的「幸運紅包」機率為20.12%，以小搏大的可能性比較高。扣除中獎率100%的「金龍獎」，面額1千元的「1200萬大吉利」中講率最高達7成，但回本率僅15.78%，賺錢率則是不錯的19.06%。

另一款「風險高報酬也高」的代表是「2000萬超級紅包」，回本率是次低的15.78%，賺錢率也次低僅10.30%，但如果中獎卻是賺最多的一款。此次2千萬超級紅包，頭獎2千萬8個，二獎200萬+賓士休旅車有10個，三獎100萬高達1千個，獎項規模可說是史上最強。

提醒民眾，若中獎金5千元（含）以下，可以向電腦型經銷商，或中國信託商業銀行(股)公司國內各營業單位及其指定之金融機構進行兌獎；5千元以上至500萬以下則需要透過中國信託銀行及其指定之金融機構兌獎，超過500萬以上的獎項，則需要撥打高額兌獎專線預約兌獎，保護中獎人隱私。